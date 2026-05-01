Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka

David Holub

1. května 2026 10:19

HC Dynamo Pardubice slaví na Pernštýnském náměstí s fanoušky zisk titulu Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Tuzemská extraligová sezóna 2025/26 je po úterku definitivně minulostí. To proto, že Východočeši ovládli šestý finálový zápas mezi Třincem a Pardubicemi a celou finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Průběh závěrečného zápasu byl vyrovnaný, takže za stavu 4:4 musel jít až do prodloužení. To však trvalo pouhých 57 vteřin, neboť právě za tak krátkou dobu rozhodl ten z nejzkušenějších – Roman Červenka, který se díky dvěma brankám v tomto zápase dostal na metu 201 gólů v české extralize a je tak výrazně pod tímto titulem pro Pardubice podepsán.

Už ve třetí minutě tohoto šestého finálového zápasu bylo otevřeno skóre z levého kruhu vypálil přesně navrátilec do třinecké sestavy Sikora a poté, co právě jeho střelu zřejmě ještě jemně stačil tečovat Kubiesa, 1:0 pro Třinec. Radostný okamžik byl o šest minut později vystřídán starostí o kapitána Růžičku. Ten totiž tehdy spadl nešťastně ramenem na mantinel a a nějakou dobu se museli Slezané obejít bez něj. Za chvíli se však museli na čas obejít i pardubičtí bez svého kapitána Sedláka poté, co se stal obětí Hudáčkova zákroku.

Náladu si Východočeši vylepšili ve 12. minutě, kdy se dostali do přečíslení, při kterém Poulíček nalezl Fejese a právě ten pak překonal gólmana Kacetla. Tím tak začala pardubická cesta za rychlou  otočkou skóre, jelikož o 100 sekund později už to bylo opravdu 2:1 pro Pardubice. To Tourigny tehdy vypálil od modré tak, že jeho zakončení nešťastným způsobem tečoval bránící Marinčin.

Přestože vyrovnaný zápas pokračoval i v dalších minutách, na rozdíl od první opatrnější části zápasu, byla ta druhá na šestý finálový zápas nečekaně atraktivní. Druhá třetina sice začala druhou nevyužitou přesilovkou Třince, ve 28. minutě už se ale extraligový hegemon mezi lety 2019 a 2024 vyrovnání dočkal. To nejprve střílel Koch, aby mu pak tuto střelu do branky přesně dorazil Nestrašil, 2:2. Následně Třinec sice přečkal oslabení bez újmy, jenže jen vteřinu po návratu vyloučeného se trefil nestárnoucí Červenka, 2:3 pro Pardubice. Pro něj se jednalo o jubilejní 200. extraligový gól. Pardubické vedení však tehdy vydrželo jen 16 vteřin, přesně za tak krátkou chvíli vyrovnal trefou z pravého kruhu Kundrátek, 3:3.

Ještě než skončila druhá dvacetiminutovka, hosté museli pykat za svoje špatné střídání. Během následující třinecké přesilovky byli domácí blízko k tomu dostat se zase v zápase do vedení. Po Flynnově nabídce však Daňo ve své příležitosti neuspěl. Za chvíli měli třinečtí možnost ke skórování ještě větší, neboť Pardubice šly do tří a Třinec tak hrál ve dvojnásobné přesile 78 sekund.

Tuto obrovskou příležitost ale Oceláři nevyužili. Ještě před přestávkou nejprve Nestrašil trefil tyč Willovy svatyně a pardubický muž s maskou pak vychytal i kapitána Růžičku. Ani po návratu na kluziště třineckou přesilovku nevyužil ve své šanci Hudáček. Za chvíli třinecké tato promarněná šance mrzela, jelikož ve 43. minutě šli naopak do vedení hosté. Stalo se tak poté, co Mandát dojel kotouč nacházející se za třineckou brankou a svým zakončením ze záporného úhlu po objetí branky, po kterém si brankář Kacetl srazil puk za svá záda, dal vzpomenout na Voženílkův gól proti Spartě ze čtvrtfinále v roce 2024.

Tento moment ukázal asi nejvíce, že v boji o extraligový titul v tomto zápase tahají Pardubice přeci jenom za delší konec a že jsou tak blíže k zisku Masarykova poháru. To se postupem času nakonec potvrdilo. I přestože, že Třinec se nevzdával, to ostatně ani není v jeho dračí DNA.

V 52. minutě se neskutečně přesnou trefou puku ze vzduchu z těžkého úhlu zleva zasadil o vyrovnání na 4:4 Flynn s tím, že měl při tom opravdu kopu štěstí. Puk se od jeho baseballového pokusu totiž odrazil nejprve od tyčky do Willových zad, aby se od nich pak dostal do branky. Když se pak Pardubice ubránili při následném Červenkově vyloučení, nezbývalo nic jiného než jít na prodloužení.

V něm ale Pardubice odmítli rázně možnost, že by se snad hrálo až nějak moc dlouho. Po 57 sekundách totiž předvedly rychlou protiakci, na jejíž konci dostal puk ten nejzkušenější Červenka a kdo jiný než on měl dostat to privilegium ukončit extraligovou sezónu. Při svém zakončení se nemýlil a radost pardubického „hockeytownu“ z titulu po dlouhých 14 letech mohla propuknout naplno. Jak mezi pardubickým týmem na ledě, tak mezi pardubickými fanoušky v třineckém hledišti a mezi pardubickými příznivci na pardubickém Pernštýnském náměstí. 

Konečný výsledek 6. zápasu finále play-off hokejové Tipsport extraligy (28.4.2026):

Oceláři Třinec – Dynamo Pardubice 4:5 v prodloužení (1:2, 2:1, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Sikora (Kubiesa, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (Koch), 31. Kundrátek (Cienciala), 52. Flynn (Kundrátek, L. Hudáček) – 12. Fejes (Poulíček, Vondráček), 14. M. Tourigny (Ludvig, J. Stránský), 31. Červenka (Kondelík), 43. Mandát (Smejkal), 61. Červenka (L. Sedlák, Kelemen). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:7. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno)

Konečný stav série: 2:4

OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka

Alois Hadamczik

Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby

Rok co rok se koncem sezóny tuzemským hokejovým prostředí line tradiční téma o spravedlnosti hokejové baráže o extraligu a o systému extraligy obecně. To proto, že se už několik let nepodařilo prvoligistovi prokousat se po náročném play-off do extraligy. Naopak extraligista má výhodu více než 40denního volna, což je obrovská výhoda, kterou v posledních letech extraligista vždy využije. Pokaždé se v době baráže ozývají hlasy z řad fanoušků a především prvoligových účastníků o tom, že by se s aktuálním systémem mělo něco dělat, aby měli prvoligisté větší šanci na postup. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik je pro přímý postup a sestup mezi dvěma nejvyššími českými soutěžemi, podle jeho slov však nemá příliš mnoho šancí to změnit. Apeluje proto na veřejnost, aby zatlačila na Asociaci profesionálních klubů (APK LH). Podle ní by však o budoucnosti baráže nemělo rozhodovat referendum.

Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení

Barma zmírnila trest pro opoziční političku Aun Schan Su Ťij, kterou stát zadržuje přes pět let. Nositelku Nobelovy ceny míru přesunuli z věznice do domácího vězení, kde si má odpykat zbytek trestu. Ve čtvrtek to oznámila státní televize, informovala CBC. 

Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou

Řidiče čeká v nejbližších dnech citelné zdražování u čerpacích stanic. Ministerstvo financí ve čtvrtek 30. dubna 2026 zveřejnilo nové cenové stropy, které začnou platit od pátku a potrvají po celý nadcházející víkend i v pondělí. Maximální povolená cena benzinu se posouvá na 43,89 koruny za litr, zatímco u nafty limit vzrostl na 44,55 koruny.

Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.

Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie

Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.

Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN

Energetická krize na Kubě dosáhla kritického bodu a její dopady již dávno překročily rámec pouhého nepohodlí. Francisco Pichón, koordinátor OSN na ostrově, ve svém naléhavém prohlášení varuje, že nedostatek paliva a elektřiny nyní přímo ohrožuje lidské životy. V zemi, kde ulice utichají ještě před setměním a lidé jsou vyčerpáni nekonečnými nocemi bez proudu, se hroutí základní pilíře společnosti, od zdravotnictví až po přístup k pitné vodě.

Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení

Filipojakubská noc, která připadá na přelom dubna a května, patří k nejoblíbenějším lidovým zvykům v Česku. S oslavami spojenými s pálením velkých vater však každoročně přichází i zvýšené riziko požárů. Aby vaše oslava neskončila příjezdem jednotek v zásahu, je nutné dodržovat základní pravidla bezpečnosti a zákona, na která upozornili hasiči.

Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se ocitla pod silným tlakem opozice, který ve čtvrtek vyvrcholil společným voláním po její rezignaci. K původní výzvě Pirátů se nyní přidali také zástupci stran ODS, TOP 09 a Starostů. Důvodem nespokojenosti nejsou jen odborná pochybení, ale i čerstvá zjištění týkající se jejího soukromého života a bydlení.

Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Modžtaba Chameneí vydal ostré prohlášení, ve kterém zdůraznil, že cizí mocnosti nemají v oblasti Perského zálivu co pohledávat. Ve svém písemném vyjádření, které bylo přečteno ve státní televizi, vzkázal, že pro cizince, kteří do regionu přicházejí s „chamtivostí a zlobou“, existuje jediné místo – dno místních vod.

USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?

Druhá obžaloba bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho ze strany Trumpovy administrativy staví americké ministerstvo spravedlnosti na velmi tenký led. Comeyho údajný trestný čin spočívá v tom, že na sociální sítě umístil fotografii mušlí uspořádaných do nápisu „86 47“. Termín „86“ je v americkém slangu běžně používán pro vyhození, odstranění nebo zrušení něčeho, zatímco číslo 47 odkazuje na Donalda Trumpa jakožto 47. prezidenta USA.

Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?

Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.

Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje

Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.

