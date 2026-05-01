Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka

Tuzemská extraligová sezóna 2025/26 je po úterku definitivně minulostí. To proto, že Východočeši ovládli šestý finálový zápas mezi Třincem a Pardubicemi a celou finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Průběh závěrečného zápasu byl vyrovnaný, takže za stavu 4:4 musel jít až do prodloužení. To však trvalo pouhých 57 vteřin, neboť právě za tak krátkou dobu rozhodl ten z nejzkušenějších – Roman Červenka, který se díky dvěma brankám v tomto zápase dostal na metu 201 gólů v české extralize a je tak výrazně pod tímto titulem pro Pardubice podepsán.
Už ve třetí minutě tohoto šestého finálového zápasu bylo otevřeno skóre z levého kruhu vypálil přesně navrátilec do třinecké sestavy Sikora a poté, co právě jeho střelu zřejmě ještě jemně stačil tečovat Kubiesa, 1:0 pro Třinec. Radostný okamžik byl o šest minut později vystřídán starostí o kapitána Růžičku. Ten totiž tehdy spadl nešťastně ramenem na mantinel a a nějakou dobu se museli Slezané obejít bez něj. Za chvíli se však museli na čas obejít i pardubičtí bez svého kapitána Sedláka poté, co se stal obětí Hudáčkova zákroku.
Náladu si Východočeši vylepšili ve 12. minutě, kdy se dostali do přečíslení, při kterém Poulíček nalezl Fejese a právě ten pak překonal gólmana Kacetla. Tím tak začala pardubická cesta za rychlou otočkou skóre, jelikož o 100 sekund později už to bylo opravdu 2:1 pro Pardubice. To Tourigny tehdy vypálil od modré tak, že jeho zakončení nešťastným způsobem tečoval bránící Marinčin.
Přestože vyrovnaný zápas pokračoval i v dalších minutách, na rozdíl od první opatrnější části zápasu, byla ta druhá na šestý finálový zápas nečekaně atraktivní. Druhá třetina sice začala druhou nevyužitou přesilovkou Třince, ve 28. minutě už se ale extraligový hegemon mezi lety 2019 a 2024 vyrovnání dočkal. To nejprve střílel Koch, aby mu pak tuto střelu do branky přesně dorazil Nestrašil, 2:2. Následně Třinec sice přečkal oslabení bez újmy, jenže jen vteřinu po návratu vyloučeného se trefil nestárnoucí Červenka, 2:3 pro Pardubice. Pro něj se jednalo o jubilejní 200. extraligový gól. Pardubické vedení však tehdy vydrželo jen 16 vteřin, přesně za tak krátkou chvíli vyrovnal trefou z pravého kruhu Kundrátek, 3:3.
Ještě než skončila druhá dvacetiminutovka, hosté museli pykat za svoje špatné střídání. Během následující třinecké přesilovky byli domácí blízko k tomu dostat se zase v zápase do vedení. Po Flynnově nabídce však Daňo ve své příležitosti neuspěl. Za chvíli měli třinečtí možnost ke skórování ještě větší, neboť Pardubice šly do tří a Třinec tak hrál ve dvojnásobné přesile 78 sekund.
Tuto obrovskou příležitost ale Oceláři nevyužili. Ještě před přestávkou nejprve Nestrašil trefil tyč Willovy svatyně a pardubický muž s maskou pak vychytal i kapitána Růžičku. Ani po návratu na kluziště třineckou přesilovku nevyužil ve své šanci Hudáček. Za chvíli třinecké tato promarněná šance mrzela, jelikož ve 43. minutě šli naopak do vedení hosté. Stalo se tak poté, co Mandát dojel kotouč nacházející se za třineckou brankou a svým zakončením ze záporného úhlu po objetí branky, po kterém si brankář Kacetl srazil puk za svá záda, dal vzpomenout na Voženílkův gól proti Spartě ze čtvrtfinále v roce 2024.
Tento moment ukázal asi nejvíce, že v boji o extraligový titul v tomto zápase tahají Pardubice přeci jenom za delší konec a že jsou tak blíže k zisku Masarykova poháru. To se postupem času nakonec potvrdilo. I přestože, že Třinec se nevzdával, to ostatně ani není v jeho dračí DNA.
V 52. minutě se neskutečně přesnou trefou puku ze vzduchu z těžkého úhlu zleva zasadil o vyrovnání na 4:4 Flynn s tím, že měl při tom opravdu kopu štěstí. Puk se od jeho baseballového pokusu totiž odrazil nejprve od tyčky do Willových zad, aby se od nich pak dostal do branky. Když se pak Pardubice ubránili při následném Červenkově vyloučení, nezbývalo nic jiného než jít na prodloužení.
V něm ale Pardubice odmítli rázně možnost, že by se snad hrálo až nějak moc dlouho. Po 57 sekundách totiž předvedly rychlou protiakci, na jejíž konci dostal puk ten nejzkušenější Červenka a kdo jiný než on měl dostat to privilegium ukončit extraligovou sezónu. Při svém zakončení se nemýlil a radost pardubického „hockeytownu“ z titulu po dlouhých 14 letech mohla propuknout naplno. Jak mezi pardubickým týmem na ledě, tak mezi pardubickými fanoušky v třineckém hledišti a mezi pardubickými příznivci na pardubickém Pernštýnském náměstí.
Konečný výsledek 6. zápasu finále play-off hokejové Tipsport extraligy (28.4.2026):
Oceláři Třinec – Dynamo Pardubice 4:5 v prodloužení (1:2, 2:1, 1:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Sikora (Kubiesa, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (Koch), 31. Kundrátek (Cienciala), 52. Flynn (Kundrátek, L. Hudáček) – 12. Fejes (Poulíček, Vondráček), 14. M. Tourigny (Ludvig, J. Stránský), 31. Červenka (Kondelík), 43. Mandát (Smejkal), 61. Červenka (L. Sedlák, Kelemen). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:7. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno)
Konečný stav série: 2:4
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
Hokejová baráž opět terčem kritiky. Hadamczik apeluje na tlak na extraligové kluby
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Na Muzeu se bude z metra vystupovat jinde. Otevřel se nový výstup
před 1 hodinou
Historie letního času v Čechách. Poprvé se zavedl před 110 lety
před 2 hodinami
V Irsku vyšetřují vraždu Česky. Policie mluví o brutálním útoku
před 2 hodinami
Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka
před 3 hodinami
Macinkovy esemesky na Hrad u policie prošly. Případ se odkládá
před 3 hodinami
Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení
před 4 hodinami
Podezřelí z útoku v Pardubicích si stěžovali na vazbu. Soud jasně rozhodl
před 6 hodinami
Počasí o prodlouženém víkendu: Do Česka poprvé dorazí léto
včera
Odradil ji Trumpův přístup? Kanada zavádí zásadní změnu, vytváří mocnou agenturu
včera
Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou
včera
OBRAZEM: Pardubice po 14 letech slaví hokejový titul. Trefil ho Červenka
včera
Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu
včera
Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie
včera
Život na Kubě se v tichosti hroutí. V zemi kolabují základní pilíře společnosti, varuje koordinátor OSN
včera
Jak na bezpečné pálení čarodějnic? Hasiči vydali důležitá doporučení
včera
Bydlí v obecním bytě, chce legalizovat své černé stavby. Mrázová čelí výzvám k rezignaci, Babiš to neřeší
včera
Modžtaba Chameneí vydal další ostré prohlášení. Trumpovi ustupovat nehodlá
včera
USA řeší zásadní otázku: Pokud je "86 47" trestný čin, skončí za mřížemi tisíce lidí?
včera
Otevření Hormuzského průlivu, ale za vysokou cenu. Co obsahuje nový íránský mírový návrh zaslaný USA?
včera
Timmy míří ke břehům Švédska. Skončí v čelistech kosatek, nebo se utopí, varují vědci. Dánsko se od něj distancuje
Záchranná operace, která nemá v moderní historii obdoby, se přesouvá do své rozhodující fáze. Transportní loď s keporkakem, kterému záchranáři přezdívají „Timmy“, pokračuje v cestě směrem k Severnímu moři. Ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách konvoj remorkérů minul dánské pobřeží a zamířil k západnímu břehu Švédska. Kolem páté hodiny ranní se plavidlo nacházelo u ostrova Sejero.
