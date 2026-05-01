Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech

Ve Venezuele ve čtvrtek přistálo první letadlo amerických aerolinek po sedmi letech. Snaha o obnovení leteckého provozu mezi oběma zeměmi navazuje na lednovou operaci, při které američtí vojáci z jihoamerické země odvezli jejího prezidenta Nicolase Madura.
V Caracasu ve čtvrtek přistál první přímý let ze Spojených států po sedmi letech. Letecký provoz mezi oběma zeměmi na amerických kontinentech se tehdy zastavil z rozhodnutí amerických úřadů kvůli bezpečnostnímu riziku.
Čtvrteční let zajistila dopravní společnost Envoy Air, která spadá pod velké americké aerolinky American Airlines. Letoun se vznesl z Miami na Floridě a přibližně po třech hodinách letu přistál v hlavním městě Venezuely.
Obnovení letů umožnila americká armáda, která se během prvního lednového víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnila jejího tehdejšího prezidenta Nicolase Madura a odvezla ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem.
Pro české občany ale nadále platí oficiální varování ministerstva zahraničních věcí před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou a bezpečnostní situaci v zemi. Podle diplomacie panuje v jihoamerické zemi zvýšená míra nestability.
Související
letadla, letectví , American Airlines , USA (Spojené státy americké) , Venezuela
Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.
Zdroj: Libor Novák