Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem

Koncem dubna se potvrdilo to, o čem se v tuzemském hokejovém prostředí spekulovalo už delší dobu. Novým trenérem hokejové Sparty se stává Patrik Augusta, bývalý úspěšný trenér hokejových reprezentantů do 20 let. Spolu s ním budou nový sparťanský realizační tým tvořit asistenti Ladislav Šmíd a Tomáš Netík. Brankáře pak nově bude mít na starosti Michal Neuvirth. Šestapadesátiletý Augusta má sparťany vést alespoň dva roky, neboť právě na tak dlouho dobu s pražským klubem podepsal smlouvu.
Ještě než skončila Spartě tuzemská extraligová sezóna, bylo jasné, že její tehdejší trenér Jaroslav Nedvěd po sezóně skončil. Muž, který vedl Pražany od loňského října, kdy nahradil Pavla Grosse, sparťany nedovedl k tolik vytouženému extraligovému finále a nakonec se tak musela Sparta rozloučit se sezónou poté, co v semifinále nestačila na pozdějšího vítěze celého play-off Pardubice.
Právě už od loňského podzimu Sparta udržovala kontakt s Patrikem Augustou. „V kontaktu jsme byli už delší dobu. Když jsme hledali náhradu za Pavla Grosse, jednání se zintenzivnila. Měli jsme velký zájem získat ho už dříve, ale samozřejmě jsme chápali jeho závazky vůči národnímu týmu,“ prozradil klubový sportovní ředitel Tomáš Divíšek. Podle něj je právě Augusta tím trenérem, který má podobný pohled na hokej jako současné sparťanské vedení. „Jsme spolu v kontaktu už několik let. Až v této sezoně, kdy Sparta řešila změnu na trenérském postu, jednání výrazně nabrala na intenzitě,“ potvrdil delší zájem o jeho osobu ze strany Sparty Augusta.
Augusta patří mezi nejúspěšnější české trenéry v současnosti, jelikož poslední tři roky vedl reprezentaci do 20 let, s níž na světových šampionátech této věkové kategorie dokázal získat dvakrát bronz a jedno stříbro. Svým angažmá na Spartě naváže na své předešlé působení na klubové úrovni, kdy v minulosti vedl Mladou Boleslav a Liberec. I se Severočechy v roce 2021 došel k cenným kovům, konkrétně ke stříbru.
Aby i se Spartou došel k další extraligové medaili ve své trenérské kariéře (a ideálně pak extraligovému titulu, na který Pražané čekají už od roku 2007), rozhodl se Augusta přizvat si do svého realizačního týmu Šmída, Netíka a Neuvirtha. „Láďa Šmíd udělal velké životní rozhodnutí, kvůli Spartě se stěhuje z Kanady i se svou rodinou. Má velké kvality, je to skvělý člověk, který vždy tvrdě pracuje. Byl jednou z mých hlavních voleb a jsem vděčný, že ho mohu mít v týmu,“ uvedl k bývalému výbornému obránci, s nímž jako s hráčem spolupracoval už v Liberci. Šmíd nyní působí u národního týmu hráčů do 18 let.
Co se týče dalšího asistenta Netíka, tak ten přichází na lavičku sparťanského A-týmu od sparťanských juniorů, které dosud vedl. „Tomáš je borec, který prošel Spartou a má za sebou řadu zkušeností jako hráč i trenér. Přináší do extraligy mladou energii, budeme ji chtít přenést i na tým,“ řekl k němu Augusta.
Ten pak neskrýval radost z toho, že mu bude pomáhat i Neuvirth. „Vážím si toho, že po krásné kariéře v NHL má chuť dál pracovat a předávat své zkušenosti. Je to člověk, kterému důvěřuji, a budu věřit jeho úsudku,“ doplnil k němu Augusta.
