Česko si zhodnotilo, jak plní klimatické závazky

Jednání na konferenci OSN o změně klimatu COP31 v turecké Antalyi pokračují. Česká delegace se zapojuje do odborných jednání a představila také pokrok při plnění svých klimatických a energetických opatření, redukčního příspěvku a dalších povinností, které vyplývají z Pařížské dohody. Česká republika všechny své závazky plní, uvedlo ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě.
Česká delegace se bude na expertní úrovni věnovat zejména financování klimatických opatření, adaptaci na změnu klimatu, snižování emisí, spravedlivé transformaci a transparentnosti při plnění klimatických závazků. Součástí programu jsou také jednání o zemědělství a právních otázkách. Zástupci ČR se zapojí rovněž do koordinace společného postupu Evropské unie a do bilaterálních jednání.
Na programu letošní klimatické konference je více než 50 bodů. Turecké předsednictví se zaměřuje především na přechod k čisté energii, předcházení vzniku odpadů, omezování emisí metanu, odolnost měst a infrastruktury vůči změně klimatu a potravinovou bezpečnost. Důležitým tématem je také financování a praktické uskutečňování klimatických opatření.
Během období 1990 až 2024 klesly emise skleníkových plynů v České republice o více než 50 % a země je tak na dobré cestě přispět ke kolektivnímu plnění klimatického cíle EU do roku 2030, tedy snížit emise o 55 % v porovnání se základním rokem 1990. Postupně klesá podíl uhlí v energetickém mixu a připravují se nové kapacity výroby z jádra po roce 2035. Podařilo se také překonat kalamitu v českých lesích způsobenou přemnožením kůrovce, a díky tomu lesy opět začínají ve větší míře ukládat uhlík. Summitu lídrů se účastnilo více jak 100 nejvyšších představitelů států, kteří vystupují se svými národními projevy.
Na konferenci se řeší i lokální adaptace na změnu klimatu. ČR podpořila non-paper Bulharska k ochraně povodí řeky Dunaj, zejména v dlouhých obdobích sucha. Státy podunajského regionu i přilehlých povodí se snaží zlepšit společná opatření v oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody nebo dopravní a energetické infrastruktury. Cílem je například monitorování nízkých vodních stavů a výměna dat nebo posílení přeshraniční koordinace při řešení rizik, která ovlivňují energetický a dopravní sektor. Česká republika se zúčastnila i představení iniciativy přímo v místě konference.
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Zdroj: Lucie Žáková