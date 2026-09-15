Stíhačky NATO sestřelily nad územím Litvy bezpilotní letoun

Stíhací letouny Severoatlantické aliance sestřelily nad územím Litvy bezpilotní letoun, který předtím podle dostupných informací vletěl do litevského vzdušného prostoru ze sousedního Běloruska. K incidentu došlo v jižní části střední Litvy nedaleko obce Pratkunai v blízkosti města Kaunas. Zásah následoval po vyhlášení poplachu v hlavním městě Vilniusu a jeho přilehlém regionu.
Podle informací litevského krizového řízení se dron pohyboval ze směru od Běloruska a směřoval dále na západ. Litevský prezident Gitanas Nausėda po incidentu podle The Guardian potvrdil, že stroj byl zničen aliančními stíhačkami, a zdůraznil, že s rostoucí ruskou agresí vůči Ukrajině je taková připravenost pro celý region zcela zásadní.
Na událost reagoval také litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys, který poděkoval aliančním spojencům za ochranu vzdušného prostoru. Podle něj jde o jasný příklad alianční jednoty a odhodlání, který vysílá signál o připravenosti NATO chránit bezpečnost svých členů.
Ke zvýšené aktivitě aliančního letectva došlo rovněž v Polsku, které preventivně aktivovalo své vzdušné síly v souvislosti s ruskými dronovými útoky na Ukrajině. Polská armáda navíc den před incidentem v Litvě vyzvedla z Baltu u pobřeží obce Rusinowo podezřelý objekt.
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že armáda lokalizovala a z moře vyzvedla bezpilotní letoun, přičemž předběžná kontrola ukázala, že se jedná o ruský vojenský dron. Podle mluvčího polských ozbrojených sil šlo pravděpodobně o model Gerbera, který bývá vyráběn z levných materiálů jako překližka a pěna a využívá se jako klamný cíl i k nesení výbušnin.
Pobaltí i Polsko čelí narušování vzdušného prostoru opakovaně. Polský premiér Donald Tusk v té souvislosti varoval, že země NATO musejí počítat s nárůstem provokací ze strany Moskvy. K dalším incidentům v regionu patří nedělní ruský útok na osobní vlak na ukrajinsko-polské hranici nebo květnové sestřelení dronu nad Estonskem.
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Zdroj: Libor Novák