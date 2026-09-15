Slovensko varuje před vodou z Česka. Laboratorní rozbor v ní odhalil žíravinu

Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky varuje před konzumací balené vody Natura v půllitrovém balení. Při úřední kontrole v zařízení veřejného stravování v Kráľové při Senci odhalil Regionální úřad veřejného zdravotnictví Bratislava v nápoji přítomnost nebezpečné látky.
Varování se týká jemně perlivé minerální vody Natura plněné z přírodního zdroje v Teplicích nad Metují. Jedná se o šarži L61481/00:20 s datem minimální trvanlivosti do 27. listopadu 2026 a čárovým kódem 5449000287786, jejímž distributorem je společnost Coca-Cola Česká republika.
Laboratorní vyšetření odhalilo ve vzorku extrémně vysokou hodnotu pH 14. Tento výsledek indikuje přítomnost silně alkalické žíraviny, přičemž konzumace takové tekutiny představuje vážné riziko pro lidské zdraví.
Požití žíraviny může způsobit poleptání ústní dutiny a trávicího traktu, silné bolesti, zvracení s příměsí krve a v závažných případech až krvácení či trvalé poškození orgánů. Hygienici proto apelují na veřejnost, aby zakoupená balení z uvedené šarže v žádném případě nekonzumovala a vrátila je v místě prodeje.
Dotčený výrobek zakoupil provozovatel restaurace ve velkoobchodní prodejně v Ivance při Dunaji. Zjišťování přesného rozsahu distribuované šarže na trhu v Slovenské republice v současnosti probíhá ve spolupráci se Státní veterinární a potravinovou správou.
Hlavní hygienička Slovenské republiky Tatiana Červeňová nařídila v reakci na nález mimořádné kontroly v zařízeních společného stravování po celém Slovensku. Informace o nebezpečném výrobku byly zároveň postoupeny do evropského Rychlého výstražného systému pro potraviny a krmiva za účelem varování dalších států.
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Zdroj: David Holub