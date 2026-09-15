Trump utrpěl těžkou porážku. Soud mu zamítl úpravu volebních pravidel

Nejvyšší soud Spojených států zamítl plán prezidenta Donalda Trumpa na úpravu pravidel pro zasílání korespondenčních volebních lístků. Většina soudců zablokovala opatření, které by Poštovní službě USA dalo možnost zadržet miliony volebních lístků. Volební úředníci i zástupci států varovali, že by takový krok vedl k chaosu a hromadnému odepření volebního práva před nadcházejícími kongresovými volbami.
Soud ve svém stručném rozhodnutí uvedl, že administrativa pravděpodobně neuspěje se svými argumenty ve věci samé. Proti tomuto verdiktu se postavili konzervativní soudci Samuel Alito a Clarence Thomas. Pro Trumpa, který korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a nepodloženě ho spojuje s rozsáhlými podvody, znamená toto rozhodnutí výraznou právní i politickou porážku.
Bílý dům návrh prezentoval jako drobnou úpravu poštovních předpisů, jejímž cílem mělo být zamezení podvodům. Kritici však postup označili za neústavní snahu o ovládnutí volebního procesu, na kterou navíc poštovní služba nebyla technicky připravena. Proti plánu se postavila koalice demokratických států, organizace pro lidská práva i řada volebních správců z obou hlavních politických stran.
Konzervativní soudce Brett Kavanaugh v doplňujícím stanovisku napsal, že státní a místní volební úředníci nemají dostatek času na přiměřené zavedení nových pravidel před volbami. Tím potvrdil výhrady odborníků, podle kterých již nebylo možné v pokročilé fázi volební přípravy měnit systémy a tištěné obálky. Kavanaugh však zároveň naznačil, že by podobný návrh mohly soudy posoudit příznivěji v budoucnu s větším časovým předstihem.
Soudce Samuel Alito ve svém nesouhlasném stanovisku uvedl, že praktické komplikace uváděné volebními orgány nepovažuje za dostatečný důvod k zamítnutí prezidentského návrhu. Podle něj má vláda silný zájem na uplatňování pravidel a na odhalování volebních podvodů. Alito zdůraznil, že poštovní služba disponuje širokou pravomocí k regulaci zásilek.
Představitelé žalujících stran rozhodnutí soudu uvítali. Koloradská ministryně zahraničí Jena Griswoldová uvedla, že pokus o narušení voleb selhal, a kalifornský generální prokurátor Rob Bonta označil verdikt za vítězství demokracie a právního státu. Nejvyšší soud v tomto případě vyhodnotil potenciální újmu pro voliče jako závažnější než argumenty administrativy.
Sporné prezidentské nařízení požadovalo, aby státy předávaly poště seznamy oprávněných voličů, přičemž zásilky pro osoby mimo tyto seznamy měly být zablokovány. Dále vyžadovalo povinné sledovací čárové kódy na obálkách. Během projednávání případu navíc vystoupil oznamovatel z řad zaměstnanců pošty, který varoval před technickými selháními, jež mohla vést k nedoručení celých sérií volebních lístků.
Plán administrativy předtím odmítlo několik federálních soudů nižší instance. O víkendu zavedení poštovních pravidel pozastavil také federální soudce Carl Nichols ve Washingtonu. Nejvyšší soud tak definitivně potvrdil, že nadcházející volby proběhnou podle dosavadních pravidel.
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Zdroj: Libor Novák