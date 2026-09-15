Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI

Americký prezident Donald Trump čelí neobvyklé kritice ze strany amerického Kongresu. Demokraté i část republikánů totiž prosazují zavedení bezpečnostních pravidel pro přední společnosti v oblasti umělé inteligence. Obavy z překotného vývoje a možných rizik pro lidstvo vyvolaly varování ze strany technologických lídrů i výzkumníků, upozornil web The Guardian.
Prezident Trump tyto obavy veřejně odmítl a označil je za vykonstruovanou teorii. Na sociálních sítích uvedl, že jediným potřebným bezpečnostním prvkem pro tuto technologii je silný a inteligentní prezident. Tento přístup však vede k jeho izolaci na politické scéně, neboť zákonodárci z obou hlavních stran požadují včasný zásah státu.
Podle průzkumu veřejného mínění z University of Maryland podporuje vytvoření nového federálního úřadu pro dohled nad umělou inteligencí osmdesát pět procent demokratů a sedmdesát devět procent republikánů. Většina oslovených zástupců obou táborů se vyslovila také pro povinné vládní bezpečnostní testy systémů, které činí klíčová rozhodnutí. Politici se však rozcházejí v názoru na konkrétní podobu a rozsah případné regulace.
Kromě politické debaty se v zemi zvedá i vlnu protestů ze strany veřejnosti, například proti rychlé výstavbě nových datových center. Bývalý prezident Barack Obama upozornil, že dobrovolné standardy stanovené hrstkou technologických firem nebudou stačit. Vyzval proto vedení ve Washingtonu k přípravě konkrétních zákonů a předpisů, které se zaměří na bezpečnostní rizika i dopady na trh práce.
V Kongresu se tento týden koná řada jednání s výzkumníky a odborníky na bezpečnost. Šéf senátních demokratů Chuck Schumer doporučil vládě, aby zákonodárce neveřejně informovala o bezpečnostní situaci. Senátor Bernie Sanders zase představil návrh zákona zaměřený na zákaz takzvané umělé superinteligence.
Republikánští poslanci volí opatrnější přístup a varují před nadměrnou regulací, která by mohla poškodit americké hospodářství nebo předat výhodu Číně. Někteří z nich však navrhují konkrétní opatření, jako například povinnost pro vývojáře vybavit své systémy bezpečnostním mechanismem pro okamžité vypnutí. Přesto mezi částí zákonodárců panuje skepse, zda je rozdělený Kongres schopen příslušnou legislativu včas schválit.
Související
Trump utrpěl těžkou porážku. Soud mu zamítl úpravu volebních pravidel
Ukrajina a Rusko se dohodly na zastavení útoků na energetické cíle, prohlásil Trump. Podle Zelenského je to jinak
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ve světě kvůli extrémnímu počasí vznikají nové hrozby, varuje WMO
před 2 hodinami
Trump pobouřil Demokraty i Republikány. Kongres na něj útočí za přístup k regulaci AI
před 2 hodinami
V pražské ÚVN zasahuje vojenská policie, zadržela několik lidí
před 3 hodinami
Američané poprvé přiznali, že mají zbraně ve vesmíru
před 3 hodinami
Policie potvrdila informace ohledně závažného zločinu na Semilsku
před 4 hodinami
Pavel a Babiš se konečně znovu sešli. Řešil se projev pro Valné shromáždění OSN
před 5 hodinami
Trump utrpěl těžkou porážku. Soud mu zamítl úpravu volebních pravidel
před 6 hodinami
Stíhačky NATO sestřelily nad územím Litvy bezpilotní letoun
před 6 hodinami
Ukrajina a Rusko se dohodly na zastavení útoků na energetické cíle, prohlásil Trump. Podle Zelenského je to jinak
před 8 hodinami
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové nadále slibují nadprůměrné teploty
včera
Britskou budoucnost vévodkyně Meghan provázejí nejasnosti a spekulace
včera
Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu
včera
Policejní pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Rozšířilo se na celou zemi
včera
Siniaková dokonala kariérní grandslam i s druhou parťačkou. S Townsendovou ovládla US Open
včera
Pavel a další klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Výstava začne o víkendu
včera
Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump
včera
Vlak svobody. Před 75 lety dopravil na západ stovku lidí z komunistického Československa
včera
Otřesný nález na Semilsku. Kriminalisté vyšetřují závažný zločin
včera
Odešla fotbalová legenda. Zemřel někdejší reprezentační brankář Mikloško
včera
Technologické společnosti na Kongres čekat nehodlají. Společný regulační orgán si vytvoří samy
Přední technologické společnosti Anthropic, Google a OpenAI zahájily jednání o vytvoření společného orgánu pro průmyslové standardy v oblasti umělé inteligence. Rozhovory mezi těmito giganty začaly ještě před nedávnými veřejnými debatami o bezpečnosti a výzvami k větší odpovědnosti. Hlavním cílem této iniciativy je vytvořit jednotná pravidla a testovací postupy pro pokročilé modely. O probíhajících diskusích informovaly zdroje CNN obeznámené se situací.
Zdroj: Libor Novák