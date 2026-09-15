Výhled počasí na měsíc. Meteorologové nadále slibují nadprůměrné teploty

Meteorologové nastínili, jak bude během období, kdy po meteorologickém začne i astronomický podzim. Podle nového měsíčního výhledu mají nadále panovat nadprůměrné teploty. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů má i v nadcházejícím období do 11. října pokračovat velmi teplé počasí z posledních třech týdnů. "Přestože se očekává pozvolný pokles teplot, tak se budou teploty stále udržovat v nadprůměrných hodnotách nebo na horní hranici průměrných hodnot až do konce předpovědního období, tedy do začátku října," uvádí hydrometeorologický ústav ve výhledu.
"Nejvyšší teploty jsou očekávané v prvním předpovědním týdnu, nejnižší pak na konci předpovědního období. Období od poloviny září do konce první říjnové dekády jako celek bude s velkou pravděpodobností teplotně nadprůměrné," konstatovali experti.
Minimálně v tomto týdnu bude pokračovat relativně vlhčí počasí. "Další týdny budou už o něco sušší, množství očekáváných srážek v jednotlivých týdnech se bude pohybovat na rozhraní podprůměrných a průměrných hodnot. Opět o něco více srážek lze očekávat v závěru předpovědního období," sdělili meteorologové.
Celé období do 11. října podle nich skončí jako srážkově průměrné.
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Zdroj: Libor Novák