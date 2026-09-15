Dánská vláda obvinila ruskou válečnou loď ze střelby světlic na armádní vrtulník

Libor Novák

15. září 2026 16:02

Ruská armáda
Ruská armáda Foto: web Ministerstva obrany RF

Dánská vláda obvinila posádku ruské válečné lodi ze střelby světlic na armádní vrtulník v oblasti Baltu. Incident se odehrál v pondělí během běžné monitorovací operace dánských ozbrojených sil v mezinárodních vodách nedaleko města Gedser. Dánská premiérka Mette Frederiksen označila jednání ruské strany za bezohledné a dánské ministerstvo zahraničí v reakci na událost předvolalo ruského velvyslance.

K události došlo v momentě, kdy vrtulník dánského letectva typu Fennec prováděl fotodokumentaci ruské fregaty. Podle oficiálního prohlášení dánské armády plavidlo vypálilo dvě tísňové světlice, z nichž jedna proletěla v těsné blízkosti strojů. Ministr obrany Jeppe Bruus uvedl, že ze strany ruského plavidla neproběhl žádný pokus o předchozí navázání kontaktu.

Ruský velvyslanec Vladimir Barbin prohlásil, že Moskva okolnosti události důkladně vyšetří. Zároveň však obvinil dánské letectvo z provokativního jednání a nebezpečných manévrů v blízkosti ruských válečných lodí. Podle jeho vyjádření nejde o první podobný incident a problém v komunikaci podle něj leží na dánské straně.

Událost se odehrála v den dalších bezpečnostních incidentů na východním křídle Severoatlantické aliance. Stíhačky NATO v noci na úterý sestřelily bezpilotní letoun, který narušil vzdušný prostor Litvy v oblasti blízko města Kaunas. Litevský prezident Gitanas Nausėda v této souvislosti upozornil na stupňující se ruskou agresi v regionu.

Zvýšenou pohotovost a letectvo v nasazení hlásilo během pondělní noci také Polsko. Opatření v polském vzdušném prostoru měla preventivní charakter a reagovala na útoky ruských bezpilotních prostředků na ukrajinském území. Polské síly se zaměřily především na zabezpečení oblastí sousedících s ohroženými regiony.

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Zdroj: David Holub

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