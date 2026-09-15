Konec nevyžádaných fotek. Ministerstvo navrhuje za posílání snímků intimních partií až rok vězení

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení novelu trestního zákoníku, která zavádí postih za takzvaný cyberflashing a doxing. Návrh zákona reaguje na evropskou směrnici o potírání násilotí na ženách a domácího násilí. Podle zástupců ministerstva má nová úprava zaplnit mezeru v legislativě a účinněji chránit oběti v online prostoru.
Cyberflashing, tedy nevyžádané zasílání fotografií nebo videí zobrazujících mužské i ženské pohlavní orgány, má být nově zařazen do ustanovení o šíření pornografie. Pachatelům by za toto jednání mohl hrozit až jeden rok vězení.
Úprava se zaměřuje i na jednorázové zaslání explicitního materiálu dospělé osobě, které současná právní úprava nedokázala efektivně postihovat, uvedl server Česká justice
Posuzování trestní odpovědnosti však budou doprovázet konkrétní podmínky. Samotné odeslání intimního snímku bez předchozí žádosti nebude automaticky trestným činem. Pachatel musí jednat proti seznatelné vůli příjemce a zaslaný obsah musí být způsobilý způsobit adresátovi vážnou újmu, přičemž orgány činné v trestním řízení budou muset okolnosti posuzovat individuálně.
Druhou nově navrhovanou skutkovou podstatou je doxing, u kterého má trestní sazba dosahovat až dvou let odnětí svobody. Tento čin spočívá ve zveřejnění osobních údajů oběti, jako je adresa bydliště nebo telefonní číslo, s cílem podnítit ostatní osoby k jejímu obtěžování, vyhrožování či ublížení na zdraví.
Novela se zabývá také problematikou šíření intimního materiálu bez souhlasu zachycené osoby. Nově má být výslovně trestné například z pomsty zveřejnit soukromé nahrávky vzniklé během bývalého partnerství. Trestní postih se má vztahovat rovněž na takzvanou deepfake pornografii vytvořenou za pomoci umělé inteligence, pokud materiál vyvolává dojem, že zobrazuje konkrétního člověka.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na semináři v Poslanecké sněmovně zdůraznil, že cílem změn je zajistit spravedlivé tresty a zabránit druhotné traumatizaci obětí. Vedle legislativních návrhů stávající úprava reaguje na potřebu rychlejšího odstraňování neoprávněně zveřejněného obsahu z internetu.
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Zdroj: David Holub