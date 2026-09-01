Jiřikovský odvolal bitcoinový dar pro ministerstvo. Úřad již reaguje

Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na nové skutečnosti a aktuální vývoj v trestní kauze související s bitcoinovým darem podniká další kroky k posílení právní ochrany a majetkových zájmů státu. Vzhledem k rostoucím právním a finančním rizikům se rozhodlo využít služeb renomované externí advokátní kanceláře PRK Partners.
Okolnosti přijetí bitcoinového daru, jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání nadále vyvolávají právní otázky a mohou být zdrojem budoucích sporů. Ministerstvo proto považuje za nezbytné být na případné právní kroky dalších aktérů připraveno a minimalizovat riziko vzniku škody státu.
Jedním z aktuálních právních rizik je odvolání daru pro nevděk ze strany dárce Tomáše Jiřikovského, o kterém bylo Ministerstvo spravedlnosti informováno 14. srpna. Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků souvisejících s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
"Považuji za povinnost ministerstva chránit zájmy státu a být připraven i na scénáře, které mohou vést k soudním sporům nebo finančním škodám. Zároveň velmi dbám na to, aby prostředky státu byly vynakládány účelně a hospodárně a neopakovala se situace z období působení ministryně Evy Decroix, kdy bylo na externí audity a právní služby související s bitcoinovou kauzou vynaloženo téměř 8 milionů korun, aniž by jejich přínos dle mého názoru odpovídal rozsahu vynaložených prostředků," uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Problematika kryptoměn, nakládání s nimi a právních důsledků jednotlivých kroků je vysoce specifická a vyžaduje odborné znalosti, kterými ministerstvo v potřebném rozsahu interně nedisponuje. Zapojení externí kanceláře má zajistit nezávislé právní posouzení a přípravu dalšího postupu ministerstva v souvislosti s bitcoinovou kauzou.
Někteří zaměstnanci ministerstva, kteří by jinak byli pověřeni přípravou návrhů dalšího právního postupu, se v minulosti podíleli na procesech spojených s přijetím a následným prodejem bitcoinového daru. S cílem zajistit nezávislost dalšího právního postupu proto ministerstvo v tomto případě využije externí právní poradenství.
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Ministerstvo spravedlnosti , Jeroným Tejc , Tomáš Jiřikovský , Bitcoin , kryptoměny
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Zdroj: Jan Hrabě