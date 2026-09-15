Představy o budoucnosti tříští státy EU. Očekává se zásadní projev von der Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí před svým projevem o stavu Evropské unie výraznému tlaku ze strany hlavních politických frakcí v Evropském parlamentu. Středopravicová Evropská lidová strana a středolevicová Progresivní aliance socialistů a demokratů mají odlišné představy o dalším směřování Unie, což prohlubuje napětí uvnitř tradiční centristické koalice.
Středopravicový blok podle webu Politico požaduje další kroky v oblasti deregulace a zjednodušování unijní legislativy s cílem posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství. Zástupci lidovců zároveň trvají na dalším zpřísnění migrační politiky a posílení ochrany vnějších hranic. Naopak středolevicová frakce vyzývá k zastavení rozvolňování ekologických pravidel a k důslednému dodržování cílů Evropské zelené dohody.
Představitelé socialistů zároveň kritizují Evropskou lidovou stranu za to, že při hlasováních o některých opatřeních spojených s migrací či životním prostředím využívá podpory krajně pravicových poslanců. Šéfka frakce S&D Iratxe García Pérezová proto vyzvala předsedkyni Komise k jasnému vymezení vůči tomuto postupu.
Napětí mezi dvěma největšími skupinami komplikuje také nadcházející vyjednávání o obsazení klíčových funkcí v Evropském parlamentu. Zástupci obou táborů vedou spory o post předsedy parlamentu, o který má zájem jak současné vedení z řad lidovců, tak zástupci socialistů.
Očekává se, že Ursula von der Leyenová se ve svém vystoupení pokusí vyhovět požadavkům obou stran a zaměří se na opatření proti klimatickým změnám i na otázky spojené s migrací. Přesto v parlamentu panují obavy z opakování ostrých výměn názorů, které doprovázely debatu po jejím loňském projevu.
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Zdroj: David Holub