Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. června 2026 20:21

Dálnice, ilustrační foto
Dálnice, ilustrační foto Foto: Roman Veselý / INCORP images

Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edalnice.gov.cz, informovalo ministerstvo dopravy. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.

Změna je součástí sjednocování digitálních služeb veřejné správy pod doménu gov.cz. "Doména gov.cz je pro občany jasným signálem, že komunikují přímo se státem. Při nákupu dálniční známky proto doporučujeme vždy zkontrolovat adresu v prohlížeči. Uživatelé tak mají jistotu, že využívají oficiální službu a platí pouze zákonem stanovenou cenu dálniční známky," uvedla Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který je správcem systému.

Původní adresa edalnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Beze změny zůstávají všechny služby včetně Ověření platnosti, Správa e-známky i telefonní linka zákaznické podpory 222 266 757. Adresa mailové podpory se změní z původní info@edalnice.cz na info@edalnice.gov.cz.
 
S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu tak, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. "Uživatelé si mohou všimnout drobných změn v grafice nebo barevnosti. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči," doplnil Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který systém Elektronická dálniční známka provozuje.
 
"Elektronická dálniční známka patří mezi nejvyužívanější digitální služby v dopravě a každoročně ji využívají miliony řidičů. Naším cílem je, aby byla její koupě co nejjednodušší, rychlá a uživatelsky přívětivá. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz je součástí širšího úsilí o moderní a srozumitelné digitální služby, které lidem šetří čas a usnadňují každodenní život," dodal ministr dopravy Ivan Bednárik.

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