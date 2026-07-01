Ministerstvo naznačilo, kolik budou stát dálniční známky pro příští rok

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. července 2026 20:12

Dálnice, ilustrační fotografie.
Dálnice, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Vláda podpořila návrh ministerstva dopravy na novelu zákona o pozemních komunikacích, který počítá se zrušením automatické valorizace cen dálničních známek. Návrh nyní poputuje k projednání v Poslanecké sněmovně. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna 2027.

"Od roku 2023 vzrostla cena roční dálniční známky o 1 070 korun, tedy o více než 70 procent. Jen málokteré zboží nebo služba za stejnou dobu zdražila tak výrazně. Dostali jsme se do situace, kdy se cenou blížíme Rakousku, které má kvalitnější dálniční síť i výrazně vyšší kupní sílu obyvatel. Takový vývoj nepovažuji za správný. Proto navrhujeme, aby se cena dálničních známek v příštím roce nezvyšovala," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Pokud novelu podpoří zákonodárci, měly by ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstat na stejné úrovni jako letos. Roční dálniční známka by tak vyšla na 2 570 Kč a měsíční na 480 Kč. Desetidenní kupon by stál 300 Kč a za denní by řidiči zaplatili 230 Kč. 

Aktuální novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.

Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Státní fond dopravní infrastruktury jako správce systému elektronických dálničních známek a státní podnik CENDIS, který ho pro stát provozuje, již připravují potřebné systémové úpravy.

Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.

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Zdroj: Libor Novák

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