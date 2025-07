Microsoft propouští tisíce zaměstnanců. Nahradí je umělá inteligence

Propouštění se dotkne několika divizí, Microsoft však neupřesnil, kterých konkrétně. Podle informací z interní komunikace, do níž nahlédly servery The Verge a IGN, bude citelně zasažena herní divize Xbox. Zrušena má být nejen plánovaná obnova herní série Perfect Dark, ale i očekávaný titul Everwild. Studio The Initiative, které na rebootu Perfect Dark pracovalo, bude podle interního sdělení zcela uzavřeno.

Další propouštění zasáhlo studia vlastněná Microsoftem, včetně Turn 10 (tvůrci Forza Motorsport) a ZeniMax Online Studios (vývojáři Elder Scrolls Online). Na sociálních sítích to potvrdili sami zaměstnanci. Ředitel ZeniMaxu Matt Firor zároveň oznámil, že po více než 18 letech opouští studio. „Přestože už na hře pracovat nebudu, budu vás dál podporovat jako hráč,“ uvedl ve vzkazu zveřejněném na platformě X.

Nepříznivé zprávy přicházejí i z irského studia Romero Games, které spoluzaložil legendární vývojář série Doom John Romero. Studio přišlo o financování ze strany vydavatele a muselo propustit část zaměstnanců. „Tihle lidé byli nejlepší, s jakými jsem kdy pracoval. Je mi líto, že jsme byli zasaženi,“ uvedl Romero na sociálních sítích.

Ohlášené škrty představují zhruba 4 % z celkového počtu 228 000 zaměstnanců Microsoftu. Firma už letos provedla tři kola propouštění – naposledy v květnu, kdy oznámila zrušení 6 000 pozic. Podle údajů státu Washington bude více než 800 z těchto míst zrušeno ve městech Redmond a Bellevue, kde má Microsoft své hlavní sídlo.

Navzdory snižování stavů Microsoft dál razantně investuje do oblasti AI. Společnost oznámila, že na budování obřích datových center a vývoj vlastních AI čipů vynaloží až 80 miliard dolarů. Loni firma přetáhla britského průkopníka AI Mustafu Suleymana, aby vedl její nově založenou divizi Microsoft AI.

Podle vrcholných představitelů firmy má umělá inteligence definovat další půlstoletí technologického vývoje a změnit způsoby, jak lidé pracují a komunikují. Microsoft je zároveň hlavním investorem ve společnosti OpenAI, tvůrci populárního chatbotu ChatGPT. Vztahy mezi firmami jsou však podle zdrojů Bloombergu napjaté, mimo jiné kvůli obtížím Microsoftu prosadit vlastní nástroj Copilot na trhu. Mnoho uživatelů totiž dává přednost přímo ChatGPT.

Zatímco řadoví zaměstnanci čelí nejistotě a ztrátě zaměstnání, největší technologické firmy v USA se předhánějí v náboru špiček z AI odvětví. Meta údajně nabízí expertům podpisové bonusy přesahující 100 milionů dolarů. Do náboru se osobně zapojil i šéf firmy Mark Zuckerberg. Amazonův ředitel Andy Jassy zase nedávno připustil, že umělá inteligence v budoucnu nahradí některé pozice v jeho společnosti.