Trump slaví úspěch u soudu. Stavba sálu Bílého domu může pokračovat

Nejvyšší soud rozhodl, že stavba tanečního sálu Bílého domu za 400 milionů dolarů může pokračovat. Podle BBC jde o vítězství pro amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu se nechal slyšet, že projektu už nehrozí žádné další zpoždění.
Rozhodnutí bylo těsné, pro pokračování stavby se totiž vyslovilo jen pět soudců. Čtyři členové Nejvyššího soudu byli proti. Šlo převážně o liberální soudce, k nimž se jako čtvrtý přidal předseda soudu John Roberts. Podle jeho názoru je stavba pravděpodobně nezákonná, protože Kongres s projektem nesouhlasil.
Nejvyšší soud každopádně umožnil pokračování stavby tanečního sálu, kterou dříve zablokovaly soudy nižší úrovně, takže se nemohla stavět nadzemní část budovy.
"Jsem potěšen, že můžu oznámit, že Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch pokračování stavby tanečního sálu a vojenského komplexu bez dalšího zpoždění, pochybností a hrozby. Žijeme ve zlaté éře Ameriky a tato budova bude jednou z nejlepších ve Washingtonu," reagoval Trump na sociální síti Truth Social.
Podle šéfa Bílého domu bude stavba dokončena v létě příštího roku, protože navzdory soudním průtahům má projekt náskok oproti harmonogramu. "Taneční sál je zcela financován skvělými patrioty a společnostmi a je tím pádem dárkem. Daňové poplatníky nebude stát nic," zdůraznil americký prezident.
Trump nechal kvůli stavbě sálu loni na podzim zbourat historické východní křídlo Bílého domu, který je sídlem amerických prezidentů. Bílý dům tvrdí, že projekt bude z velké části hotov v listopadu a zcela dokončen do srpna 2028.
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Zdroj: Libor Novák