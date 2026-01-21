Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit

Donald Trump vyráží na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde hodlá s předními světovými lídry řešit svou kontroverzní vizi ohledně Grónska. Prezident Spojených států prohlásil, že má v plánu celou řadu schůzek zaměřených právě na toto území. Jeho cesta však nezačala úplně hladce, protože start provázely nečekané technické komplikace.
Letoun Air Force One se musel krátce po vzletu otočit a vrátit na základnu Joint Base Andrews v Marylandu. Důvodem byla drobná závada na elektroinstalaci, která mimo jiné způsobila krátký výpadek světel v kabině pro novináře. Posádka se rozhodla neriskovat a Trump se svými spolupracovníky následně přesedl do náhradního stroje.
Tato událost vyvolala vtipkování ze strany tiskové mluvčí Karoline Leavittové. Ta v nadsázce poznamenala, že katarské letadlo, které prezident dostal jako dar, se v tuto chvíli jeví jako mnohem lepší varianta. Přílet americké delegace do Švýcarska se kvůli této výměně strojů o několik hodin zpozdí.
Napětí kolem Grónska mezitím eskaluje, protože Trump na dotazy ohledně koupě ostrova odpověděl tajemným příslibem, že se vše brzy dozvíme. Grónská ministryně průmyslu Naaja Nathanielsenová však pro BBC uvedla, že jsou tamní obyvatelé těmito požadavky naprosto zmateni. Zdůraznila, že si lidé v Grónsku rozhodně nepřejí stát se americkými občany.
Donald Trump navíc hrozí zavedením desetiprocentních cel na veškeré zboží z osmi evropských zemí, pokud se jeho plánům postaví. Na cestu do Davosu ho doprovází silný tým poradců, včetně ministra zahraničí Marca Rubia či Stephena Millera. V delegaci nechybí ani národní bezpečnostní poradce Robert Gabriel nebo ředitel Národní ekonomické rady Kevin Hassett.
Trumpovy stupňující se ambice na ovládnutí Grónska uvrhly transatlantické vztahy do nejhlubší krize za poslední desetiletí. Evropští lídři, kteří se po Trumpově návratu do Bílého domu snažili zachovávat zdání klidu, nyní otevřeně mluví o „geopolitickém rozvodu“. Výhrůžky desetiprocentními cly vůči osmi spojencům, včetně Dánska a Velké Británie, se staly bodem, ze kterého už podle mnoha diplomatů není návratu.
Zdroj: Libor Novák