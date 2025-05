Bezpečnostní experty berou mrákoty: Trump nechá přestavět letoun z Kataru na Air Force One, navíc o něm lhal

Prezident Trump minulý týden oznámil, že Katar Spojeným státům daroval letoun v hodnotě 400 milionů dolarů „zdarma“. Jak však zjistila stanice CNN, s prvotním návrhem údajně přišla sama americká administrativa, což zpochybňuje tvrzení prezidenta, že šlo o jednostranný dar ze strany Perského zálivu. Trump současně uvedl, že letoun bude po využití převeden do jeho budoucí prezidentské flotily.

V úterý během slyšení před senátním výborem pro ozbrojené složky uvedl nově jmenovaný ministr letectva Troy Meink, že byl resort obrany Hegsethem instruován, aby začal s plánováním potřebných úprav letounu. Podle šéfa generálního štábu letectva generála Davida Allvina je letectvo připraveno zajistit všechny potřebné úpravy, ačkoli celý projekt zatím čelí mnoha neznámým.

Mezi hlavní obavy zákonodárců patří bezpečnostní rizika spojená s přijetím letounu od cizího státu. „Přestavba letounu na standard Air Force One by mohla stát přes miliardu dolarů,“ upozornila senátorka Tammy Duckworthová z Illinois. Bezpečnostní experti varují, že proces přestavby bude zdlouhavý a zahrnuje například kompletní prohledání letounu kvůli možným špionážním zařízením, instalaci šifrované komunikace, obranných systémů a dalších přísně tajných zařízení.

Letectvo uvedlo, že již připravuje zakázku na přestavbu letounu, detaily však zůstávají utajené. Pentagon zároveň prostřednictvím svého mluvčího Seana Parnella potvrdil, že přijetí letounu proběhlo „v souladu se všemi federálními pravidly a předpisy“.

Znepokojení však panuje i ohledně možné ústavní kolize. Právní experti varují, že by přijetí takového daru mohlo porušit tzv. emoluments clause americké Ústavy, která zakazuje přijímání darů od cizích států bez souhlasu Kongresu. To by mohlo být relevantní zejména v případě, že letoun bude nakonec převeden do majetku Trumpovy prezidentské knihovny, jak prezident avizoval.

Současný plán slouží jako provizorium – Boeing je totiž v několikaletém skluzu s vývojem dvou nových letounů VC-25B, které měly být původně hotovy již v roce 2024. Termín dokončení se nyní odhaduje na roky 2028 až 2029, i když výrobce tvrdí, že by šlo zrychlit vývoj na rok 2027, pokud by byly uvolněny některé požadavky.

Senátor Mike Rounds v pondělí naznačil, že letectvo již má připravený plán přestavby katarského stroje. Dále uvedl, že některé technologie z tohoto letounu by mohly být využity i při přechodu na nové VC-25B. „Mohli bychom postavit některé klíčové komponenty a později je přenést do nového letounu. To by mohlo být výhodné, dokud staré 747 ještě létají,“ řekl Rounds v rozhovoru pro CNN.

Zatímco Bílý dům mlčí, na Kapitolu narůstá tlak na důkladné prošetření rozhodnutí. Kritici varují, že nejen bezpečnostní, ale i symbolické aspekty přijetí letounu od cizí mocnosti mohou podkopat důvěru v nezávislost amerického prezidentského úřadu. Otázkou zůstává, zda se přestavba skutečně uskuteční, nebo zda ji kongresmani nakonec zablokují.