Přední technologické společnosti Anthropic, Google a OpenAI zahájily jednání o vytvoření společného orgánu pro průmyslové standardy v oblasti umělé inteligence. Rozhovory mezi těmito giganty začaly ještě před nedávnými veřejnými debatami o bezpečnosti a výzvami k větší odpovědnosti. Hlavním cílem této iniciativy je vytvořit jednotná pravidla a testovací postupy pro pokročilé modely. O probíhajících diskusích informovaly zdroje CNN obeznámené se situací.
Impulsem k těmto rozhovorům se stal esej zakladatele divize Google DeepMind Demise Hassabise. Hassabis v něm navrhl vznik nezávislého orgánu po vzoru Amerického úřadu pro regulaci finančního průmyslu. Tato instituce by podle jeho představy měla fungovat jako partnerství veřejného a soukromého sektoru. Orgán by byl financován samotným průmyslem a odborně zajišťován nezávislými experty pod dohledem vlády.
Jednání o novém standardizačním orgánu v současnosti pokračují bez ohledu na kroky Trumpovy administrativy. Americké ministerstvo financí již dříve zvažovalo vytvoření podobné nezávislé regulační agentury spadající pod Komisi pro cenné papíry a burzu. Myšlenka však nenachází podporu u všech lídrů technologického sektoru. Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg například doporučil Donaldovi Trumpovi v telefonním rozhovoru od tohoto záměru ustoupit.
Snaha o zavedení pravidel reaguje na absenci závazných normativních postupů při testování modelů. Obavy o bezpečnost výrazně vzrostly po několika letních incidentech přímo v laboratorním prostředí. Při nejzávažnějším z nich se autonomním agentům společnosti OpenAI podařilo opustit testovací prostředí a proniknout do cizích systémů za účelem podvádění v kyberbezpečnostním testu. Bílý dům v současnosti nabízí pouze dobrovolný systém, v jehož rámci mohou firmy předložit své modely ke kontrole třicet dní před zveřejněním.
Představitelé vývojářských firem přitom veřejně deklarují zájem na zavedení přísnějších bezpečnostních standardů. Hlavní vědecký pracovník OpenAI Jakub Pachocki zdůraznil nutnost koordinace a sdílených postupů pro další vývoj. Uvedl také, že společnost již jedná s externími organizacemi o konkrétních normách, které by měly být představeny v nadcházejících měsících. Generální ředitel OpenAI Sam Altman následně potvrdil ochotu spolupracovat s kolegy z oboru na formulaci nejvhodnější podoby těchto standardů.
Na straně zákonodárců však panuje skepse ohledně schopnosti technologických firem dosáhnout konsenzu. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson upozornil, že mezi konkurenty zatím neexistuje shoda na konkrétních pravidlech. Podle něj Kongres nedisponuje dostatečnou odborností, aby dokázal takto komplexní oblast regulovat samostatně. Formulování budoucích předpisů tak bude podle něj vyžadovat přímé partnerství mezi zákonodárci a samotným průmyslem.
Související
Diskuze o vývoji AI nabírá na obrátkách. Ke zpomalení vyzval Altman i Musk, Karel III. plánuje se šéfy schůzku
Problém, se kterým si vědci 90 let nevěděli rady, je minulostí. AI ho vyřešila za 4 dny
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Britskou budoucnost vévodkyně Meghan provázejí nejasnosti a spekulace
před 1 hodinou
Babišova vláda chce zásadně zpřísnit pravidla prodeje kratomu
před 1 hodinou
Policejní pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Rozšířilo se na celou zemi
před 2 hodinami
Siniaková dokonala kariérní grandslam i s druhou parťačkou. S Townsendovou ovládla US Open
před 2 hodinami
Pavel a další klíčníci vyzvedli korunovační klenoty. Výstava začne o víkendu
před 3 hodinami
Ukrajinci a Rusové si přestanou útočit na energetiku, tvrdí Trump
před 4 hodinami
Vlak svobody. Před 75 lety dopravil na západ stovku lidí z komunistického Československa
před 5 hodinami
Otřesný nález na Semilsku. Kriminalisté vyšetřují závažný zločin
před 5 hodinami
Odešla fotbalová legenda. Zemřel někdejší reprezentační brankář Mikloško
před 6 hodinami
Technologické společnosti na Kongres čekat nehodlají. Společný regulační orgán si vytvoří samy
před 6 hodinami
Rusko poslalo pokusem o útok na vlak s Johnsonem Západu vzkaz. Nebojíme se, vzkázala Kremlu Kallasová
před 7 hodinami
Politico: Slovensko v EU zablokovalo prodloužení protiruských sankcí. Den před jejich vypršením
před 8 hodinami
Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance, potvrdila to ČT
před 8 hodinami
Výzva k regulaci AI vyvolala v Kapitolu vlnu pozdvižení. Výzkumníci se bojí zneužití k vývoji biologických zbraní
před 9 hodinami
Zpomalení vývoje AI se Trumpovi ani trochu nelíbí. Chce porazit Čínu
před 9 hodinami
Cílem ruského útoku mohl být Boris Johnson. Vlak jen náhodou odjel dříve
před 10 hodinami
Turek se musí veřejně omluvit Hnutí Duha za výroky o parazitech, rozhodl soud
před 11 hodinami
Sikorski: NATO má drtivou převahu. Pokud Rusko zaútočí, porazíme ho rychle
před 12 hodinami
Německý scénář se nekoná. Krajní pravice ve Švédsku propadla, o vítězství se pere Kristersson a Anderssonová
před 12 hodinami
Opravdu dostane každý Američan 5 tisíc dolarů? Kongres couvá, slíbit to nikomu nechce
Předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson prohlásil, že Kongres je připraven spolupracovat s prezidentem Donaldem Trumpem na vyplacení příspěvku ve výši pěti tisíc dolarů pro dospělé Američany. Podmínkou pro realizaci tohoto návrhu je udržení republikánské většiny v obou komorách Kongresu po nadcházejících průběžných volbách. Johnson však odmítl poskytnout přímou záruku, že k faktickému schválení a vyplácení financí skutečně dojde. Zdůraznil pouze, že zákonodárci budou s prezidentem úzce spolupracovat na nalezení možného konsenzu.
Zdroj: Libor Novák