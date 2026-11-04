Jeden z nejtragičtějších útoků války. Rusové zaútočili na školu, přes 35 mrtvých

Při ruském leteckém úderu na frontové město Komysuvacha v Záporožské oblasti zahynulo nejméně 37 lidí a desítky dalších jsou nezvěstné. Ruské síly shodily na budovu školy, která sloužila jako lidový úkryt a humanitární distribuční středisko, nejméně devět silných bomb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tento útok za jeden z nejtragičtějších v průběhu celého konfliktu.
Tragický incident se odehrál v pondělí v době, kdy se civilisté shromáždili k vyzvednutí humanitární pomoci. Oběti se nacházely v nově vybudovaném, EU financovaném a vyztuženém suterénu, který měl odolat většině úderů. Obrovská síla použitých bomb však způsobila zborcení betonové konstrukce a následné propuknutí rozsáhlého požáru.
Místní gubernátor Mykhailo Semikin uvedl, že při úderu byly použity těžké pumy KAB-500 a FAB-3000 obsahující téměř 1,5 tuny výbušného materiálu. Tyto zbraně jsou primárně určeny k ničení těžkých betonových opevnění a bunkrů. Rozsah škod značně ztěžuje záchranné práce a vyprošťování těl z trosek.
Místní úřady sdělily, že do středečního poledne se podařilo identifikovat pouze dvanáct z celkového počtu 37 nalezených těl. Další určování totožnosti obětí si s největší pravděpodobností vyžádá provedení testů DNA. Úder následoval podle známého scénáře, kdy ruské síly po prvním úderu vyčkaly na příjezd záchranných složek a zaútočily znovu.
Mezi oběťmi na životech jsou také příslušníci záchranných složek a policie, kteří spěchali lidem na pomoc. O život přišli dva záchranáři Denys Konovalenko a Oleksiy Sushchevsky a rovněž čtyři policisté Mykhailo Buzhenko, Mykola Balanda, Mykhailo Romanov a Dmytro Besedin. Podle ukrajinské policie pomáhali místním obyvatelům ukrýt se v podzemí, než je zrádný následný úder uvěznil v troskách.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Ukrajině upozornil, že útok porušuje základní principy mezinárodního humanitárního práva. Vedoucí mise Danielle Bellová uvedla, že čas a místo humanitární distribuce byly veřejně známy. Ruské ozbrojené síly tak buď o distribuci věděly, nebo zcela selhaly v základní snaze zjistit situaci v napadené vesnici.
Prezident Zelenskyj poukázal na to, že útok proběhl těsně předtím, než Rusko spustilo další masivní vlnu stovek dronů a desítek střel cílících na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské útoky neustaly navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k energetickému příměří. Ministr energetiky Denys Shmyhal varoval, že drony směřovaly také na rozvodnu klíčovou pro provoz Chmelnycké jaderné elektrárny.
Zelenskyj rovněž zdůraznil, že načasování útoků na den amerických kongresových voleb nebylo náhodné a Rusko jím vysílá signál. Současné události se odehrávají v době obnoveného úsilí americké administrativy o zahájení vyjednávání. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff nedávno jednal s ukrajinským prezidentem v Norsku a následně odletěl do Petrohradu za ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Kromě diplomatických snah oznámila kancelář americké první dámy Melanie Trumpové, že pomohla zajistit příměří v okupovaném ukrajinském městě Olešky, což umožnilo evakuaci stovek civilistů. První dáma má navíc ve čtvrtek v Bílém domě uspořádat setkání zástupců Ruska a Ukrajiny. Samotný konflikt mezitím pokračuje sérií smrtících útoků na ukrajinská města, která v posledních měsících vyžádala desítky civilních obětí.
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Zdroj: Jan Hrabě