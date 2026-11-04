5 faktorů, které republikánům prohrály volby

Demokraté dosáhli v letošních amerických kongresových volbách historického triumfu a převzali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Rozsáhlá porážka republikánů je politickými analytiky vnímána jako ostré odmítnutí dvouletého působení prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. Podle nově zveřejněných analýz BBC vedlo k tomuto politickému obratu hned několik klíčových faktorů včetně ekonomických potíží a zahraničních konfliktů.
Prvním a zásadním důvodem pro voličskou nespokojenost byl prudký nárůst životních nákladů napříč celými Spojenými státy. Ceny vzrostly během dvanácti měsíců do září o 3,7 procenta, přičemž růst táhly především ceny paliv a energií. Téměř osmdesát procent voličů v průzkumech uvedlo, že inflace způsobila jejich rodinám vážné nebo mírné hospodářské potíže. Více než šedesát procent dotázaných přitom přičítalo vinu za vysoké ceny přímo prezidentským opatřením.
Významnou roli v ekonomických problémech sehrála také válka s Íránem, kterou Spojené státy a Izrael zahájily v únoru. Teherán v reakci na konflikt prakticky uzavřel Hormuzský průliv, čímž zablokoval klíčovou tepnu pro dodávky ropy a zkapalněného zemního plynu. Ceny pohonných hmot následně prudce vzrostly a průměrné ceny nafty se v říjnu přiblížily historickému rekordu přesahujícímu šest dolarů za galon. Zhruba šedesát tři procent voličů označilo vojenský zásah proti Íránu za špatné rozhodnutí.
Konflikt na Blízkém východě představoval klíčový faktor pro tři čtvrtiny voličů při jejich rozhodování ve volební místnosti. Pro tradiční republikánské voliče z hnutí MAGA navíc ozbrojený konflikt znamenal porušení předvolebního slibu o ukončení válek. Prezident Donald Trump sice den po volbách přiznal, že válka ovlivnila výsledky, avšak obhajoval zásah nutností zabránit Íránu v získání jaderné zbraně.
Dalším pilířem úspěchu demokratické strany byla disciplinovaná a srozumitelná kampaň jejich kandidátů v tradičních republikánských oblastech. Výrazné osobnosti jako James Talarico v Texasu či Adam Hamilton v Kansasu dokázaly oslovit voliče tématy dostupnosti zdravotní péče a nákladů na život. V Jižní Karolíně pak bývalá pediatrička Annie Andrewsová překvapivě uspěla s důrazem na cenovou dostupnost zdravotnických služeb.
Mezi úspěšnými tvářemi kampaně nechyběl ani Abdul El-Sayed v Michiganu, který stavěl svůj program na heslu boje proti vlivu peněz v politice. Demokratický senátor Jon Ossoff obhájil mandát v Georgii díky ústřednímu důrazu na korupci a životní náklady. Oproti tomu někteří republikánští kandidáti, jako například Ken Paxton, čelili ostré kritice za vedení slabých kampaní bez dostatečného zaměření na skutečné potřeby občanů.
Samotná nepopulární politika a osobnost Donalda Trumpa se pro republikánskou stranu staly obrovskou přítěží. Nespokojenost s rostoucími cenami a válkou v Íránu byla veřejností přímo spojována s hlavou státu, což vedlo k poklesu jeho podpory i mezi vlastními voliči. Rozhodnutí prezidenta postavit sám sebe do středu celé předvolební kampaně se nakonec ukázalo jako vysoce rizikové a kontraproduktivní.
K volebnímu obratu přispěl také výrazný posun v chování hispánských a černošských voličů, kteří v předchozích volbách podpořili republikány. Okresy s převahou hispánského obyvatelstva zaznamenaly radikální odklon od konzervativních senátních kandidátů o více než dvacet procent. Tento trend souvisel s rozšířenou nespokojeností s imigrační politikou a činností imigračních úřadů.
Podobný posun směrem k demokratickým kandidátům zaznamenaly také oblasti s převahou černošského obyvatelstva. Například v Mississippi, kde tito voliči tvoří největší podíl ze všech amerických států, probíhal extrémně těsný senátní souboj. Kandidát Scott Colom zde usiloval o historický zisk křesla pro demokratickou stranu, což odráželo celonárodní mobilizaci voličských menšin.
Související
Jsou volby do Kongresu začátkem Trumpova konce?
Konec podpory Izraele? Odborníci Trumpův krok nechápou, lidé budou spokojení
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Google umožní školám omezit přístup studentů k AI
před 1 hodinou
Evropské státy výrazně rozšiřují civilní obranný výcvik, připravují občany na možný konflikt s Ruskem
před 2 hodinami
Pistorius: Celá Evropa mluví o podpoře, pak ale kope každý stát sám za sebe
před 3 hodinami
5 faktorů, které republikánům prohrály volby
před 4 hodinami
Jsou volby do Kongresu začátkem Trumpova konce?
před 4 hodinami
Jeden z nejtragičtějších útoků války. Rusové zaútočili na školu, přes 35 mrtvých
před 5 hodinami
Konec podpory Izraele? Odborníci Trumpův krok nechápou, lidé budou spokojení
před 6 hodinami
Co stojí za výhrou demokratů? Zlomovým bodem pro Američany byl Írán, nebyl ale jediný
před 7 hodinami
Trump oznámil, že USA ukončí poskytování vojenské a finanční pomoci Izraeli
před 7 hodinami
Proč prohráli? Republikáni obvinili Trumpa z porážky ve volbách
před 8 hodinami
Demokraté mají za cíl omezit moc Trumpa. Voliče republikánů volby roztříštily
před 9 hodinami
V USA se po volbách začíná mluvit o Americe bez Trumpa
před 9 hodinami
První slova Trumpa k výsledkům voleb: Neskrývá překvapení, hlasování ale akceptuje
před 10 hodinami
Mimořádná zpráva Trump utrpěl zdrcující porážku. Demokraté dosáhli historického výsledku, ovládli celý Kongres
před 11 hodinami
Volby v USA skončily. Ameriku teď mohou potkat tři scénáře
před 11 hodinami
Listopadové počasí bude odpovídat očekáváním, naznačuje výhled
včera
Návrat Rusů se nelíbí ani sponzorům hokeje. Česká firma zaujala jasný postoj
včera
Klempíř chyběl na předávání státních cen. Nepřišli ani dva laureáti
včera
Fico musí řešit nečekanou krizi. Vláda přišla o křehkou většinu
včera
Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas
Předsedové všech opozičních stran iniciují společné jednání o budoucnosti veřejnoprávních médií. Zúčastnit se ho mají předsedové všech sněmovních stran, generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu a nezávislí odborníci. V dopise adresovaném předsedovi vlády vyzývají k hledání široké politické a odborné shody na stabilním financování a účinných pojistkách nezávislosti obou institucí. Od premiéra očekávají návrh konkrétního termínu prvního setkání.
Zdroj: Jan Hrabě