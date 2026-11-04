Jsou volby do Kongresu začátkem Trumpova konce?

Výsledky letošních kongresových voleb ve Spojených státech přinesly pro republikánskou stranu zdrcující porážku, když opoziční demokraté převzali kontrolu nad oběma komorami Kongresu. Prezident Donald Trump se po sérii překvapivých ztrát v tradičních baštách stal hlavním strůjcem vlastní oslabené pozice. Obdobný obrat v obou komorách během polovičních voleb přitom v moderní historii USA nastal od druhé světové války pouze třikrát.
Volební noc provázely nečekané triumfy demokratických kandidátů v oblastech, které byly dlouhodobě považovány za bezpečné republikánské oblasti. Strana dokázala zvítězit v senátních soubojích ve státech, kde se jí to desítky let nedařilo. Příkladem je Kansas poprvé od roku 1932, Texas poprvé od roku 1988 a Jižní Karolína poprvé od roku 1998.
Prezident Trump se sám postavil do centra předvolebního dění a opakovaně vyzýval voliče, aby se chovali, jako by jeho jméno figurovalo na hlasovacím lístku. Jeho kampaň však provázely dlouhé projevy o architektonických projektech, kontroverzní výroky a útoky. Voliči tak reagovali na rostoucí ceny způsobené cly a na neúspěšný vojenský zásah proti Íránu, který vedl k dalšímu zdražování.
Podle údajů z průzkumů exit polls agentury Associated Press označili voliči za své dvě hlavní priority životní náklady a korupci ve vládních kruzích. Zatímco občané čelili ekonomickým potížím a drahotě, prezident čelil kritice za okázalé stavební úpravy a vlastní obohacování. Tento kontrast vedl k odklonu voličů dokonce i v částech jeho tradiční a pevné základny.
Od ledna příštího roku získají demokraté významnou moc k blokování legislativy a k zahájení důkladného vyšetřování vládní administrativy. Nově posílený Kongres bude moci zmařit jmenování klíčových činitelů a objevují se dokonce úvahy o možném třetím pokusu o impeachment prezidenta. Washingtonská politická scéna tak vstoupí do období ostrých střetů mezi exekutivou a zákonodárným sborem.
Prezident se v předchozích letech soustředil především na exekutivní kroky a zahraniční politiku, přičemž legislativnímu procesu v Kongresu nevěnoval velkou pozornost. Nadále disponuje silným právem veta, jehož využitím začal hrozit již během volebního večerů. V exekutivních pravomocích hodlá pokračovat také v oblasti zahraničních vztahů či v plánování radikálních stavebních změn ve Washingtonu.
Významnou výzvou pro Trumpovo dosavadní postavení se stává také zahájení politického boje o prezidentskou nominaci pro rok 2028. Pozornost veřejnosti se postupně přesouvá k možným nástupcům, mezi nimiž figurují politikové jako JD Vance či Marco Rubio. Tento přirozený vývoj může postupně oslabit jeho dominantní vliv uvnitř hnutí MAGA i celé republikánské strany.
Historické paralely ukazují, že politické kyvadlo v USA často prochází prudkými změnami a Trump v minulosti dokázal překonat řadu dřívějších krizí. Analytici The Guardian upozorňují, že zraněný prezident bez zábran a s pocitem, že nemá co ztratit, může v příštích dvou letech představovat vysoce razantního politického hráče. Budoucí vývoj tak bude nadále určován jeho střety s posílenou opozicí v Kongresu.
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Zdroj: Jan Hrabě