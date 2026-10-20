Google postihl rozsáhlý výpadek. Nefunguje Revolut a další služby

Rozsáhlý výpadek cloudových služeb společnosti Google způsobil v úterý dopoledne značné problémy celé řadě firem, finančních institucí a veřejných služeb ve Velké Británii a dalších evropských zemích. Technický incident v londýnském datovém centru zasaženém výpadkem elektrického proudu ochromil fungování internetového bankovnictví, doručovacích služeb i soudních jednání vedených na dálku.
Společnost Google ve svém oficiálním prohlášení potvrdila, že potíže zasáhly řadu jejích služeb v regionu označovaném jako europe-west2, který představuje klíčovou infrastrukturu pro britský trh, není ale vyloučeno, že některé služby budou nefunkční i v Česku. Podle zástupců firmy způsobil kolaps systému neupřesněný incident v napájení, přičemž inženýři po identifikaci závady zahájili postupné obnovování provozu. Úplná stabilizace všech dotčených systémů však vyžadovala delší časové období.
Jedním z nejvýznamnějších zasažených subjektů se stala britská finanční technologie a digitální banka Revolut, jejíž klienti hromadně hlásili nefunkčnost mobilní aplikace a nemožnost provádět platby. Vedení banky své zákazníky ujišťovalo, že veškeré finanční prostředky i osobní data zůstávají v bezpečí a na nápravě spojení intenzivně pracuje. Výpadky či zhoršenou dostupnost online služeb však potvrdily i další tradiční finanční domy, jako například Halifax nebo Lloyds.
Dopady infrastrukturního výpadku se citelně dotkly také logistických společností a každodenního servisu pro veřejnost. Doručovací služba DPD i britská pošta Royal Mail zaznamenaly výpadky svých webových portálů a sledovacích systémů, přičemž technické problémy potvrdili i provozovatelé rozpočtové aplikace Emma. Zástupci dotčených firem zdůraznili, že šlo o čistě technický výpadek cloudu, nikoli o bezpečnostní incident či kybernetický útok.
Závažný dopad měl kolaps cloudových služeb rovněž na britský justiční systém, kde způsobil kolaps videoplatformy pro vzdálená soudní jednání. Kriminální advokátní komora v Anglii a Walesu potvrdila, že obhájci ani žalobci nemohli pokračovat v probíhajících soudech a procesech, což dále prohloubilo zpoždění v vyřizování soudních případů. Událost znovu poukázala na vysokou závislost klíčových státních i soukromých sektorů na několika málo globálních poskytovatelích cloudové infrastruktury.
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Zdroj: Libor Novák