Společnost Google oznámila, že rusky mluvící hackeři vytvořili agenta umělé inteligence, který uskutečnil pravděpodobně první plně automatizovaný kybernetický útok na světě.
Divize technologického giganta zaměřená na zpravodajství o kybernetických hrozbách uvedla, že útočníci poprvé nasadili umělou inteligenci k úplné automatizaci vyhledávání a zneužívání softwarových zranitelností bez jakéhokoli zásahu člověka. Tento milník představuje zásadní zlom využívání pokročilých technologií při počítačové kriminalitě.
Podle zjištění výzkumníků zanechali útočníci v technické dokumentaci a konfiguračních komentářích stopy v ruském jazyce. Nastavili sérii autonomních agentů, kteří nepřetržitě porovnávali zdrojový kód aplikací před vydáním bezpečnostních záplat a po něm. Na základě této analýzy systém dokázal samostatně identifikovat bezpečnostní chyby a automaticky vyvinout nástroje k jejich zneužití v systémech, které ještě nebyly aktualizovány.
Zjištěné kybernetické operace se zaměřily především na francouzské internetové stránky působící v oblasti médií, zábavního průmyslu a vzdělávání. Google odhalil tento rámec na nezabezpečeném přípravném serveru útočníků, kde se kromě samotných nástrojů nacházela také již odcizená data obětí a skripty pro následný průnik do vnitřních sítí. Jazyk použitý v komentářích sice ukazuje na rusky mluvící operátory, avšak samotná firma zatím útok nepřipsala konkrétní známé hackerské skupině.
Až dosud nedokázaly ani ty nejpokročilejší modely umělé inteligence provádět kybernetické útoky zcela samostatně a vyžadovaly neustálý dohled zkušených hackerů, kteří je museli usměrňovat a opravovat jejich chyby. Hlavní přínos umělé inteligence doposud spočíval především ve zrychlení přípravných fází útoku a jeho přesnějším zacílení. Současný vývoj však ukazuje posun k plně autonomním ofenzivním systémům schopným pracovat strojovou rychlostí.
Debata o zneužití umělé inteligence v kybernetickém prostoru nabrala na intenzitě zejména poté, co společnost Anthropic v dubnu představila svůj specializovaný model Mythos. Ten vyvolal mezi odborníky i tvůrci politik značné obavy ohledně budoucí bezpečnosti digitální infrastruktury. Nynější zpráva společnosti Google potvrzuje, že útočníci již přecházejí od pouhého zadávání příkazů jazykovým modelům k nasazování samostatných víceagentových rámců.
Nové zjištění přichází v době, kdy vlády a provozovatelé kritické infrastruktury čelí sérii závažných bezpečnostních incidentů. Nedávno byly odhaleny rozsáhlé zranitelnosti v programovacím jazyce PHP, na kterém funguje přibližně sedmdesát procent všech webových stránek. Evropa se navíc v posledních týdnech potýkala s vlnou kybernetických útoků na chladicí zařízení v supermarketech a krevních bankách, ze kterých francouzské úřady obvinily Írán.
Výzkumníci ze společnosti Google upozorňují, že rychlost, s jakou dokážou autonomní agenti přeměnit čerstvě vydanou bezpečnostní opravu v funkční útočný nástroj, dramaticky zkracuje čas na obranu. Správci sítí a organizace po celém světě tak čelí tlaku na okamžitou instalaci softwarových aktualizací, neboť útočníci mohou mezery v zabezpečení zneužít dříve, než stihnou proběhnout běžné údržbové cykly.
13. listopadu 2026 16:38
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Zdroj: Libor Novák