Policie dopadla útočníka od Boleveckého rybníka. Bodl ženu a ujel na kole

Policie v neděli zadržela muže podezřelého ze sobotního pokusu o vraždu u rybníka v Plzni, kde došlo k pobodání běžkyně. Kriminalisté na případu spolupracovali s veřejností, pro zločince si došla zásahová jednotka. Vyšetřování pokračuje.
Plzeňští kriminalisté se od soboty zabývají napadením u Velkého Boleveckého rybníka. K útoku došlo kolem 13. hodiny. "Poškozená devětatřicetiletá žena se vydala běhat okolo rybníka, kdy byla bez zjevného důvodu napadena neznámým mužem. Ten jí nožem způsobil bodnou ránu v oblasti zad," uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Žena byla se zraněními převezena do nemocnice, zatímco policie rozjela pátrání po pachateli, jenž místo činu opustil na kole. Hledal se hubený muž mladšího věku, který hovořil česky bez přízvuku. Strážci zákona zveřejnili kamerový záznam a požádali o pomoc i veřejnost.
V neděli pak přišla informace o zásadním pokroku ve vyšetřování případu. "Díky precizní operativní činnosti se kriminalistům podařilo dotyčného vytipovat a následně byl zadržen zásahovou jednotkou," sdělila mluvčí.
Kriminalisté změnili kvalifikaci trestného činu. Původně se případem zabývali pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. Nyní je zadržený muž podezřelý z pokusu o vraždu.
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