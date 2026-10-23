Policie našla tělo pohřešované u řeky. Muž je podezřelý z vraždy

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. října 2026 19:10

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Tragickým případem se od čtvrtka zabývají kriminalisté z Královéhradeckého kraje. Pátrání po pohřešované ženě skončilo nálezem jejího těla bez známek života. Policie již zadržela podezřelého muže, kterému nejspíš bude sděleno obvinění z vraždy. 

Pro policii začal případ ve čtvrtek odpoledne, kdy přijala oznámení o pohřešování jednašedesátileté ženy z Velkého Poříčí na Hronovsku, která se nedostavila domů, ale ani do zaměstnání. Zároveň se s ní nikomu nedařilo spojit. 

"Ihned po oznámení začalo pátrání po pohřešované ženě, jejíž tělo bylo nalezeno bez známek života na břehu řeky Metuje. Ohledáním těla bylo zjištěno, že na smrti ženy měla podíl další osoba," uvedl policejní mluvčí Martin Stránský. 

Případ si převzali královéhradečtí krajští a místní náchodští kriminalisté, kteří začali vyhodnocovat veškeré dostupné informace. Během noci na dnešek tak mohlo dojít k zadržení podezřelého čtyřiatřicetiletého muže. 

Ve věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V současné době probíhají standardní úkony trestního řízení.

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Zdroj: David Holub

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