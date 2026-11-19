Dramatické dopoledne zažila jedna ze základních škol v samém centru hlavního města. Pražští policisté prověřovali oznámení o údajném volání o pomoc. Nikomu se nic nestalo, podle policie šlo o nedorozumění. Žáci se nicméně zabarikádovali ve svých třídách.
Policie o události poprvé informovala po půl jedenácté na sociální síti X. Na místo v historickém centru Prahy je přivedla informace o možném nebezpečí, které hrozí zdejším školákům.
"Pražští policisté aktuálně prověřují oznámení o údajném volání o pomoc v jedné ze základních škol na Uhelném trhu. Na místě jsou všechny dostupné policejní hlídky a zjišťují relevantnost oznámení," uvedli policisté.
Podle posledních informací se hrozba nepotvrdila. "Jednalo se o planý poplach, respektive o nedorozumění, a nikomu se nic nestalo," oznámili strážci zákona po 11. hodině s tím, že zásah na místě nicméně pokračuje.
"Vzhledem k tomu, že se žáci ve třídách zabarikádovali, budou nyní jednotlivé třídy postupně otevírány. Na místo preventivně míří také interventi pro případ, že by někdo potřeboval jejich pomoc," dodala policie.
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Zdroj: Libor Novák