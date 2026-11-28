Na konci listopadu roku 1931, tedy přesně před 95 lety, se začalo s budováním filmových ateliérů na pražském Barrandově. Za tak dlouhou historii zažila studia časy slávy i zatracení, dodnes však patří k těm největším a nejlepším na světě. Natáčeli zde i filmaři z Hollywoodu.
Za vznik věhlasných barrandovských filmových ateliérů vděčíme muži jménem Miloš Havel. Právě ten stál dne 28. listopadu roku 1931 u jejich zrodu. Kdo byl tento muž? Miloš Havel byl významný český filmový producent a mimo jiné i strýc někdejšího prezidenta Václava Havla. Za první republiky vlastnil Lucernafilm, tedy tu tehdejší největší filmovou produkční společnost, pod jejíž hlavičkou se natočily snímky, jako je Kristián, Eva tropí hlouposti, Babička nebo třeba Hotel Modrá hvězda. K založení rozsáhlých filmových ateliérů ho přiměl pobyt v Americe, kde se inspiroval. Pro tento účel si jako nejlepší lokalitu vybral pražskou čtvrť Barrandov, kde zrovna řídil novou výstavbu jeho starší bratr Václav. V kdysi odlehlé části Prahy tak již brzy byly položeny přívody elektřiny, vody nebo plynu, a tak se zde skutečně mohly vybudovat moderní filmová studia. A tak se také stalo.
V roce 1933 se na Barrandově natočil první film. To už tu stály ateliéry včetně veškerého potřebného zázemí: šaten herců, skladišť kostýmů a rekvizit, střižny a laboratoře, ale třeba také truhlářské dílny nebo restaurace. Už ve 30. letech minulého století se barrandovské studio řadilo mezi největší a nejmodernější filmové ateliéry v celé Evropě. V průměru se zde natáčelo 80 filmů za rok, zpočátku většinou české produkce. Již brzy se o barrandovská filmová studia začali zajímat i filmaři ze zahraničí. Dobu počáteční slávy na konci 30. let zasáhla výrazná rána v podobě nastupujícího nacistického režimu. Miloš Havel rok vydržel vzdorovat, nakonec ale musel ateliéry přenechat Němcům, kteří zde začali produkovat svou filmovou tvorbu. Za doby německé okupace se barrandovské studio ovšem také výrazně rozšířilo i modernizovalo, čímž se posunulo na úroveň tehdejších větších studií v Berlíně nebo v Mnichově. Natáčely se zde filmy české i německé, vždy ovšem na „vhodné“ nebo „nezávadné“ téma.
Ani po druhé světové válce už nebylo barrandovské studio svobodné, protože se zestátnila veškerá československá filmová tvorba. To ve skutečnosti znamenalo jenom pokračování cenzury. Jeden totalitní režim ovládající produkci zkrátka vystřídal druhý. I ten ovšem pro své filmy potřeboval moderní zázemí a vybavení, a tak se znovu ateliéry rozvíjely. Vzniklo zde specializované studio pro natáčení různých efektů anebo zázemí pro natáčení podvodních scén. Také se zde vybudovalo dabingové studio, šily se zde ty nejkvalitnější kostýmy a vyráběly špičkové rekvizity.
Po roce 1968 se barrandovská studia pomalu stávala cílem hollywoodských filmařů. První jejich natáčení se ovšem pochopitelně neobešlo bez problémů. Nakonec zde film ani nemohl být dokončen, protože americký štáb tehdejší režim obvinil ze špionáže a rozvázal s nimi smlouvu. Po roce 1989 se spolupráce Barrandova s Hollywoodem mohla rozvinout naplno, i přesto se potýkala s finančními problémy. Ty se nakonec podařilo zažehnat, a tak v pražském barrandovském studiu mohly vzniknout slavné snímky, jako je Hellboy, bondovka Casino Royale, Letopisy Narnie nebo Van Helsing.
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Zdroj: Libor Novák