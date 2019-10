Karel Gott po své smrti zanechal Ivanu vdovou. Jaké je tajemství jejich vztahu?

Než se legendární zpěvák Karel Gott v lednu 2008 oženil, považovali ho lidé za starého mládence, který – možná i kvůli fanynkám – do chomoutu nikdy nevleze. Nevzal si totiž ani matky svých nejstarších dcer Dominiky a Lucie, proto se toho samého svého času bála i jeho nynější manželka Ivana.

Mistr si jí nakonec vzal ve „městě hříchu“ Las Vegas, ale Ivana ho musela nejprve zpracovat. Díky knize Náš Karel vyšlo najevo, kdo Ivaně radil s tím, jak Zlatého slavíka k oltáři dostat.

Byla to Helena Vondráčková, která zavzpomínala na příhodu ze společného turné v zahraničí. „Když jsme byli společně všichni v Austrálii, říkala mi Ivana, jak by se ráda vdávala, co pro to má udělat, aby si ji Karel vzal,“ citoval Blesk slova zpěvačky přímo z knihy.

„Říkala jsem jí, ať je hlavně trpělivá a nikam ho netlačí, pokud to má dopadnout, dopadne to. A jak vidíte, trpělivá byla!“ svěřila se Vondráčková autorům knihy. Popsala přitom i moment, kdy se dozvěděla, že je z Gotta doopravdy ženatý muž.

„Pamatuji si, jak mi pak od nich jednoho dne přišla z Las Vegas esemeska, ve které Karel psal, že je tam tak krásně, až se z toho vzali,“ vylíčila populární zpěvačka, kterou s Gottem pojil pracovní, ale především přátelský vztah.

Karel Gott zemřel ve věku 80 let v úterý krátce před půlnocí. Zemřel doma v kruhu své rodiny. Gott v polovině září oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Se zdravotními problémy bojoval i v roce 2016, v listopadu předchozího roku mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění mízních uzlin.