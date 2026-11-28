Podle sportovních novinářů nejlepší fotbalista světa současnosti, útočník Harry Kane, bude chybět Bayernu Mnichov několik měsíců, než se opět vrátí na trávník. To proto, že poslední bundesligový duel o víkendu proti Kolínu nad Rýnem nedohrál kvůli zranění. Konkrétně si v zápase přetrhl vaz v kotníku po zákroku protihráče Joëla Schmieda z 20. minuty. Anglický forvard už podstoupil operaci.
Když ve zmiňované 20. minutě duelu Bayernu Mnichov s Kolínem nad Rýnem trefil Schmied zezadu do levého kotníku Kanea, tehdy ještě nikdo netušil, co z toho může být. Až následné vyšetření vyneslo nepříjemný verdikt – zpřetrhaný vaz v kotníku. „To znamená, že v nadcházejících měsících bude mimo hru,“ nechalo se poté slyšet klubové vedení Bayernu Mnichov. Z toho tak vychází najevo, že jednu z největších fotbalových hvězd současnosti neuvidí 8. prosince fanoušci Slavie, se kterou tehdy bude Bayern Mnichov hrát v rámci Ligy mistrů.
Samotný Kane se pak po operaci už stihl ozvat fanouškům na svém Instagramu. „Život přináší vzestupy a pády! Samozřejmě jsem ze zranění nesmírně zklamaný, ale jako vždy je to šance ukázat sílu a jít do roku 2027 lepší. Na rozhodující fázi sezony budu zase plný sil a připravený,“ napsal konkrétně.
Kane tak rozšířil marodku Bayernu, na které momentálně dále nalezneme další ofenzivní fotbalisty jako třeba Luis Díaz, Serge Gnabry nebo Ismael Sajbárí. Do zmiňovaného bundesligového zápasu s Kolínem nad Rýnem pak nezasáhl kvůli pohmožděné noze ani Michael Olise. „Tohle jsou hráči světové třídy, nemůžete je nahradit, ale máme mentalitu a na ní teď musíme stavět,“ je si vědom těžkých časů pro Bayern jeho trenér Vincent Kompany.
Kvalitu Harryho Kanea nedávno poznali i Češi, kteří se na přelomu září a října utkali s Anglií v rámci Ligy národů. Nejprve v září v Praze pomohl svým gólem pomohl k výhře 2:0, v říjnovém utkání ve Wembley (3:0 pro Anglii) se pak pro změnu trefil hned dvakrát.
Pokud jde o jeho bilanci v aktuální sezóně Bundesligy, tak v dosavadních deseti zápasech se trefil čtyřikrát a na dalších osm branek pak přihrál. V rámci Ligy mistrů 2026/27 pak pro změnu čtyřikrát skóroval a třikrát asistoval.
Na marodce byl po kolapsu měsíc i trenér Kompany
Duel s Kolínem nad Rýnem byl také prvním, kterého se po návratu po říjnovém kolapsu během jeho sledování přípravy mládeže Bayernu Mnichov. Od té doby byl několik týdnů v nemocnici a dokonce dostal zákaz mluvit o fotbale. Až 10. listopadu se zase vrátil plně k trénování a až nyní tak tedy odtrénoval první zápas po kolapsu.
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Zdroj: Libor Novák