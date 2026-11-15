Fotbalová Olomouc se nečekaně rozloučila s Hapalem. Nahrazuje ho portugalský kouč

V rámci právě probíhajícího ročníku 2026/27 tuzemské nejvyšší fotbalové lize zvané Chance liga se uskutečnila další trenérská změna. Tentokrát se jedná o změnu, která se vůbec ani nepředpokládala a nečekala. V Olomouci se rozloučili s Pavlem Hapalem, jenž tak skončil prakticky okamžitě nejen jako trenér, ale i jako sportovní ředitel. Stalo se tak poté, co o posledním ligovém 14. kole padl hanácký celek vysoko 0:5 s Hradcem Králové.
Možná by se jinde po takovém výsledku taková změna očekávala, rozhodně ne však v Olomouci, kde předešlé výkony naznačovaly, že by mohly na Hané pomýšlet na vyšší příčky v lize. Olomoucká Sigma nicméně k radikálnímu kroku přikročila a už stihla oznámit Hapalova nástupce. Stal se jím dosavadní asistent Portugalec Jaime Monroy.
Že se jednalo o nečekaný krok, o tom svědčí i slova Pavla Hapala na tiskové konferenci bezprostředně po utkání v Hradci Králové z předešlé neděle. Z nich vyplývá, že ani on sám rozhodně neočekával, že by se s ním snad chtělo klubové vedení rozloučit. „Celkově to byl zápas blbec. Samozřejmě jsme zklamaní. Je třeba se od nového dne zase vrhnout do práce a pracovat tak, abychom takové zápasy už neabsolvovali,“ říkal tehdy konkrétně Hapal.
Ještě než dorazil zpátky do Olomouce, už se zřejmě rozhodlo o jeho konci. „Vážíme si práce, kterou Pavel Hapal pro klub odvedl, a děkujeme mu za ni. Do budoucna mu přejeme mnoho štěstí a úspěchů,“ uvedl ve svém prohlášení k situaci v klubu předseda olomouckého představenstva Ondřej Navrátil.
Připomeňme, že poslední ligový duel Olomouce výrazně ovlivnila nesmyslná červená karta pro Václava Sejka, jenž se v souboji ohnal rukou tak, že trefil do obličeje hradeckého Samuela Dancáka. Od 39. minuty tak tedy Hanáci hráli v oslabení. „Byla to jasná nedisciplinovanost. Ohnal se, není co řešit. Tady to byla naprosto zbytečná situace. Něco si k tomu řekneme, ale Sejky už o tom určitě sám přemýšlí,“ vyprávěl tehdy Hapal.
Končí tak i přesto, že ještě před tímto duelem s Hradcem Králové drželi Hanáci krok s nejlepšími týmy v ligové tabulce. Vždyť v předešlých čtyřech ligových duelech ani jednou Olomouc neprohrála, získala celkem osm bodů.
Je určitě dobré připomenout, že sedmapadesátiletý stratég se do Olomouce vrátil koncem loňského října a to poté, co tam přešel z Baníku Ostrava, kde působil jako sportovní ředitel. Jen v této funkci nejprve působil právě i na Hané, letos v dubnu však zároveň už i trénoval, když se klub rozloučil s tehdejším trenérem Tomášem Janotkou. V této dvojroli tak tedy Hapal vydržel necelých sedm měsíců.
Nyní je jasné, že Hapalovým nástupcem se stal jeho dosavadní asistent – Portugalec Jaime Monroy. Ten se tak tedy stal v pořadí již osmým zahraničním trenérem prvoligového mužstva v historii české fotbalové ligy. „Od Jaimeho očekáváme především vyrovnanější týmové výkony a budování vítězné mentality. Chceme navázat na práci, kterou zde již započal, a věříme, že v roli hlavního trenéra dokáže naplno rozvinout svůj potenciál. Jeho zkušenosti z evropského fotbalu a osobitý pohled na hru vnímáme jako důležitý přínos pro tým,“ nechal se slyšet Navrátil.
Jaime Monroy je beze sporu trenérem se zajímavou minulostí. V jeho životopise totiž nalezneme, že působil na mnoha prestižních adresách – vedle barcelonské akademie La Masía také byl u mládeže AC Milán a též pracoval jako skaut Atlética Madrid. Jako asistent pak působil v Portu, Olympiakosu a jako asistent pak také v Leedsu (po boku Marcela Bielsy) a ve West Bromwichi. Naposledy před příchodem do Čech tento čtyřiačtyřicetiletý kouč figuroval v realizačním týmu Herthy Berlín.
„Novou roli přijímám s nadšením, ale zároveň si uvědomuji odpovědnost, která s ní přichází. Je pro mě ctí, že mohu pokračovat v práci, kterou jsme společně začali, a ujmout se této pozice v klubu, kde se cítím jako doma,“ řekl při představování nového trenéra sám Monroy a neopomenul vzpomenout ani na Hapala. „Moc pro mě znamená, že tuto roli přebírám s jeho podporou a souhlasem. Dodává mi to klid a sílu do další práce. Vždycky mu za to budu vděčný. Poděkování patří také hráčům, realizačnímu týmu i vedení klubu. Jejich podpora a každodenní práce jsou základem všeho, co jsme společně vybudovali. Sigma je pro mě jako rodina a tak to cítím každý den. Chtěl bych, abychom si tuto atmosféru udrželi a dál ji posilovali,“ zakončil první zahraniční trenér v historii Sigmy Olomouc.
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Zdroj: Jan Hrabě