Novým šéfem světového hokeje je Němec Reindl. Bříza ho nemá za proruského

Od začátku října je novým šéfem Mezinárodní hokejové federace IIHF zvolen Němec Franz Reindl. Stalo se tak na volební valné hromadě IIHF konané na Tenerife, přičemž o vítězi rozhodl rozdíl pouhých tří hlasů. Zatímco německý kandidát na nejvyšší post světového hokeje Reindl získal 60 hlasů, nakonec druhý český kandidát Petr Bříza 57. Zatímco tak Bříza zůstane druhým nejvyšším mužem v rámci IIHF tak, jako tomu bylo doposud, Reindl po pěti letech v čele federace nahrazuje Francouze Luca Tardiffa.
Právě proti němu se tehdy také postavili Bříza s Reindlem ve volbě o šéfa IIHF. Tentokrát tedy oba pánové stanuli proti sobě v souboji o to, aby končícího Tardiffa nahradili.
Nejprve se uskutečnilo v rámci volby prezidenta IIHF první kolo, které dalo českému funkcionáři naději, že by se mohl stát Tardiffovým nástupcem. V něm totiž bývalý hokejový brankář dostal největší počet hlasů (48), Němec Reindl skončil druhý se 36 hlasy od delegátů. Protože třetí kandidát z Kyrgyzstánu Aivaz Omorkanov dostal hlasů jen 33, byl tak po tomto úvodním kole z boje vyřazen. Následovalo tak tedy druhé kolo, v němž už Reindl o zmíněné tři hlasy porazil svého českého soka.
Ten se tak stal i pro další volební období opět tzv. seniorním viceprezidentem. Musel si ale na své zvolení až do třetího kola, neboť i když v prvním (47 hlasů) i ve druhém (56) vždy vyhrál, nedostal potřebných více než 50 % hlasů všech delegátů. Až ve třetím kole získal 57,26 % hlasů všech přítomných delegátů s tím, že pro něj tehdy hlasovalo 67 delegátů. Jeho soupeř Omarkov pak dostal ve třetím kole jen 44 hlasů.
I přes podporu Reného Fasela nevnímá Bříza Reindla jako proruského
Nemůže snad nikoho překvapit, že jedním z témat těchto voleb byl návrat Rusů a Bělorusů do světového hokeje, nebo třeba spor o dresy mezi IIHF a zámořským hokejem. A není tak proto divu, že i do těchto voleb promlouvá hodně geopolitika. Bříza přiblížil, co všechno hrálo roli v rozhodování delegátů.
„Promítá se do toho geopolitika. Určité skupiny zemí k sobě mají blíž a víc spolupracují. Bloky ve smyslu Evropy, Asie a Ruska, postsovětských zemí tam jsou rozvržené, takže to celé se asi do toho promítalo. Dříve to bývala neříkám dominance Evropy, ale většinou to bylo takové čitelnější. Teď se to začíná rozprostírat po všech kontinentech. Bylo hodně cítit, že menší země IIHF ukázaly daleko větší ambici mít svoje zastoupení v councilu,“ vyprávěl po volební hromadě v Tenerife Bříza konkrétně.
Nového šéfa světového hokeje Reindla označil za někoho, kdo se ve strukturách světového hokeje pohybuje řadu let. „Franz Reindl je hokejová persona. Je v IIHF strašně dlouho a pro každého kandidáta je důležité, jak je provázaný s ostatními delegáty. Má za sebou letitou spolupráci, takže tam hraje roli spousta faktorů,“ uvedl Bříza, proč si myslí, že uspěl zrovna Němec.
Také prozradil, že pro něj nehlasovali například Švédové. „Samozřejmě tam asi hrálo roli to štípnutí Evropy. Plus se tam třeba promítl spor, který má Hockey Canada a USA Hockey s IIHF. Cítily hořkost vůči původnímu vedení ve sporu o dresy. Prolíná se spousta faktorů, kdy si lidi řeknou, že budou podporovat toho a možná za to dostanou něco jiného. Nebo za to dostanou podporu pro svého kandidáta na viceprezidentské pozici. Když se otevře pozice prezidenta, tak se otevírají všechny ostatní pozice. Takhle to funguje v té chvíli, když se ty karty rozdávají úplně znova,“ řekl Bříza.
Ten se také vrátil k tomu, že Reindla mnohá média označovala jako proruského kandidáta. To především v souvislosti s tím, že ho podpořil bývalý šéf světového hokeje a nynější občan Ruska René Fasel. „Nikdy jsem Franze Reindla nevnímal jako proruského. Pro něj to bude výzva jako pro kteréhokoliv prezidenta zvládnout několik hodně horkých témat v příštích čtyřech letech. Nevnímal jsem ho nikdy jako proruského. Píše se hodně věcí v médiích a vytvářejí se konstrukce. To, že třeba René Fasel Franze podporoval, je obecně známá informace, kterou ani nikdo nepopírá. On říkal, že se znají dlouho, že ho podporuje proto, protože mu prostě věří,“ sdělil český funkcionář.
Vrátil se též k tématu návratu ruských a běloruských hokejistů do soutěží IIHF a prozradil tak, jaký je v tomto ohledu nyní stav. „Téma návratu ruských a běloruských sportovců a týmů je poslední dva roky neskutečně senzitivní ve všech těch federacích. Minulý council rozhodl v únoru před olympiádou, že pro sezonu 2026/27 nebude integrovat běloruské a ruské týmy. Pak disciplinární panel, který je nezávislý pod IIHF, tohle rozhodnutí zrušil a uložil radě ve spolupráci s organizátory rozebrat každého toho pořadatele zvlášť a doložit do července, jestli každý z těch turnajů splňuje tu kvalifikaci, že to není bezpečné podle stanov a řádů, což council IIHF provedl,“ uvedl a pokračoval: „Doložil to znovu panelu a my jsme v červenci rozhodli, že potvrzujeme naše rozhodnutí. Jediné jiné bylo z května, že se vrací běloruská osmnáctka a do nejnižší divize ženy. Rusové a Bělorusové se odvolali k CASu, což je nejvyšší mezinárodní sportovní arbitráž, kde to v téhle chvíli leží.“
Petr Bříza nakonec uznal svou porážku ve volbě o prezidenta IIHF sportovně. „Už v hokejovém životě jsme zvyklí prohrávat, vyhrávat. Někdy prohrajete sedmý zápas v prodloužení nebo nějak na penalty. To prostě k tomu patří,“ dodal.
Co se týče osobnosti nového šéfa IIHF Franze Reindla, tak připomeňme, že se jedná o bývalého hokejistu, jenž se může pyšnit dlouhou hráčskou kariérou. V rámci ní dokázal třeba získat nečekaný bronz s německou reprezentací na olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976. Vedle tří svých účastí na olympiádě startoval také na osmi světových šampionátech a také na jednom Kanadském poháru v roce 1981.
V roce 1988 hráčskou kariéru ukončil a věnoval se trénování. Stal se trenérem v německé lize a v letech 1992 až 2014 pak působil jako generální manažer německé reprezentace. Od roku 2014 do roku 2022 pak šéfoval německému hokeji. Zasloužil se také o založení novodobé německé hokejové ligy DEL a také se podílel na organizaci tří světových šampionátů v Německu (2001, 2010 a 2017).
Reindl se říjnovým zvolením do čela IIHF stal teprve druhým Němcem v čele této organizace. Tím prvním v čele IIHF byl v letech 1975 až 1994 Günther Sabetzki. Celkově se pak jedná o již patnáctého šéfa IIHF v pořadí.
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Zdroj: Libor Novák