Proti Anglii ve Wembley neměli Češi žádnou šanci. Prohru odstartoval Coufalův vlastňák

David Holub

9. října 2026 20:55

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Byl to jednoznačně nejnevydařenější zápas z celého rekordně dlouhého reprezentačního srazu. Přestože i předešlé tři zápasy s Chorvatskem (1:2), Anglií (0:2) a Španělskem (1:3) skončily prohrou, byly v nich k vidění pozitivní momenty ukazující, jakým směrem se chce reprezentace pod novým španělským koučem Santim Deniou prezentovat. Bohužel to samé se ale říct o závěrečném zápase v rámci tohoto reprezentačního okna na přelomu září a října nedá. 

I když relativně držel český tým krok s favoritem a dlouho se čekalo na nějakou akci na obou stranách, všechno odšpuntovala nešťastná vlastní branka kapitána Vladimíra Coufala ve 27. minutě. Pak už úřadovala anglická skvadra v čele s Harrym Kanem, jenž se trefil i v zápase, díky kterému vyrovnal rekord brankáře Shiltona – oba nastoupili do 125 reprezentačních duelů. Anglie vcelku bez problémů dokráčela k vítězství 3:0. 

Že nás nečeká jednoduchá odveta za nedávný vzájemný domácí zápas v pražském Edenu, který Češi i kvůli hře v deseti prohráli 0:2. Nutno však říct, že tehdy do Šulcova vyloučení ve 25. minutě hráli lépe než silný soupeř. V odvetě ve veleslavném londýnském Wembley nebyla pasáž, kde by svěřenci kouče Santiho Denii předváděla ty prvky, které dávaly českému fanouškovi jistou naději.

Právě zmiňovaný Šulc – hříšník z prvního vzájemného duelu v Edenu – byl jednou ze sedmi změn, kterou Denia pro duel ve Wembley v základní sestavě učinil. Tou další bylo nasazení již uzdraveného obránce Coufala, který si musel vzít zase kapitánskou pásku, protože nemohl kvůli vyloučení v duelu se Španělskem nastoupit Krejčí.

Ano, prvních dvacet minut drželi Češi ve slavném londýnském fotbalovém chrámu na uzdě, ovšem v této pasáži zápasu se ani jednomu z týmů nedařilo dostat se do nějaké vyloženější příležitosti. Z tehdy ojedinělých anglických příležitostí můžeme vybrat střelu Alexandera-Arnolda z volného přímého kopu, která sice mířila vedle, ale gólman Horníček (další změna v sestavě oproti poslednímu zápasu) si raději připsal zákrok. Poté to na druhé straně zkoušel Král přízemním zakončením, mířil ale jen do boční sítě.

Ve 27. minutě se konečně Angličanům podařila akce vedená po pravé straně, kde se zjevil útočník Kane, který se pro tentokrát stylizoval do role centrujícího a poslal před branku takový míč, který mohl klidně prolétnout pokutovým územím na druhou stranu hřiště do zámezí. Jenže dobíhající kapitán Coufal pro diváka až nepochopitelně zrychlil, snad v domnění, že za ním je Eze, ke kterému centr původně mířil. Jenže ten už souboj dávno vypustil a protože Coufalovu aktivitu gólman Horníček nečekal, pohroma byla na světě – vlastní gól, 0:1 pro Anglii.

Byl to pro Coufala hořký okamžik. Zvlášť proto, jak moc chtěl hrát tento zápas ve Wembley a vzpomenout tak na doby, kdy nastupoval za West Ham. „Cítil jsem soupeře na zádech a on v poslední chvíli cukl. Když jsem dělal poslední krok, už jsem se nestihl ohlídnout, že už ho nemám na zádech. Mohl jsem to pustit. Snažil jsem se to odehrát mimo bránu, bohužel už jsem byl moc blízko. Měl jsme možná zachovat více klidu, dalo se to vyřešit líp,“ vysvětloval Coufal svůj zkrat v rozhovoru po zápase.

A právě tento zkrat byl nakonec ťafkou, kterou český tým uzemnila a český divák tak marně čekal na nějaký zlepšený výkon. Angličané totiž začali ovládat tento zápas, za chvíli tu byl ve velké příležitosti Anderserson, ale přestřelil. Ještě do přestávky svěřenci kouče Thomase Tuchela i tak stihli zvýšit na 2:0. Ve 40. minutě přišel opět centr z pravé strany, tentokrát od Rogerse. Kane se nyní dostal do role zakončovatele a jako vždy nekompromisního zakončovatele. Dostal až moc prostoru od českých obránců a tak nebyl pro něj následně problém překonat brankáře Horníčka.

Kdo doufal, že i v tomto zápase přijde ve druhé půli zdramatizování z české strany podobně jako tomu bylo ve španělském Oviedu, doufal marně. V 53. minutě se k další střele, pro změnu z dálky, dostal zabiják Kane a bylo jen štěstí, že trefil jen břevno. Záhy zahrozila další anglická hvězda Bellingham, proti němuž zmenšením úhlu skvěle zasáhl Horníček. Ovšem následný rohový kop už takto zneškodněn nebyl. Míč se od praporku dostal na hlavu opět osamocený Kane a i když si brankář Horníček na míč sáhl, gólu nezabránil, 0:3. Svou 91. přesnou trefou za Anglii tak potvrdil pozici nejlepšího kanonýra v historii anglického národního týmu.

Nebylo proto divu, že Kane hodnotil po utkání tento fotbalový večer pozitivně. „Byl to perfektní večer pro mě osobně i pro tým. Byl to náročný sraz a bylo fajn ho zakončit ve Wembley, na to jsem opravdu hrdý. Dnes jste viděli fantastický anglický fotbal. Jako útočník hledáte takové příležitosti. Pokud jde o úvod Ligy národů, v prvním zápase (se Španělskem) jsme neuhráli výsledek, který jsme chtěli. Od něj jsme se posunuli vpřed. Vždy je těžké vrátit se po velkém turnaji, ale dokázali jsme to, a to je hlavní,“ nechal se slyšet konkrétně.

Ke kýženému českému zdramatizování dojít ani nemohlo, protože se český výběr nedostal k ani jediné střele na branku. Mohli by být tak rádi, že Angličané byli milosrdnější než v předešlém zápase proti Chorvatům, které deklasovali 7:0.

„Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě, ale samozřejmě jsme si chtěli vytvářet nějaké šance. Je to velmi náročný formát, čtyři zápasy v 11 dnech. Ale nechceme hledat žádné výmluvy. Chtěli jsme hrát lépe, být pevnější. Možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče jsem vyměnil, určil jsem taktiku. Jsem pyšný na tým, na hráče, odevzdali během tohoto srazu 100 procent. V první řadě se musím zlepšit i já, hráči mě musejí následovat,“ hodnotil sebekriticky závěr dlouhého srazu kouč Denia.  

Po čtyřech zápasech Ligy národů tak má český tým nula bodů na kontě a skóre 2:10. Zbývající dva zápasy Ligy národů se odehrají v listopadu, kdy se Češi utkají venku v Chorvatsku a doma se Španělskem.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (6.10.2026):

Anglie – Česko 3:0 (2:0)

Branky: 40. a 57. Kane, 27. vlastní Coufal. Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Higler (video, všichni Niz.) ŽK: Lewis-Skelly – M. Sadílek, Vitík. Diváci: 78 864

Anglie: Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi (63. Branthwaite), Hall (73. Gibbs-White) – Anderson (63. Garner), Lewis-Skelly – Rogers, Bellingham (73. Ngumoha), Eze – Kane (82. Calvert-Lewin). Trenér: Tuchel

Česko: Horníček – Coufal (84. Kričfaluši), Vitík, Hranáč, Sláma (68. Zmrzlý) – Král, M. Sadílek (68. Macek) – Ambros (58. Hložek), Šulc, Lingr (46. Radosta) – Naderi. Trenér: Denia

6. října 2026 20:27

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