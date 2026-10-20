Slavia se prvního vítězství v Lize mistrů po 19 letech opět nedočkala

David Holub

20. října 2026 20:55

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Věřili, že prokletí v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži tentokrát opravdu prolomí. Že se svého vytouženého vítězství v Lize mistrů, které by bylo první od roku 2007, konečně dočkají. Soupeře k tomu měli na první pohled ideálního – nováčka v této soutěži Sabah Baku. Jenže průběh zápasu, v němž měli slávisté za úkol potvrdit roli favorita, se vyvíjel jinak, než si představovali. Dlouho se Pražanům nedařilo dostat se do zakončení a když už se do něj dostali, měli obrovskou smůlu. Ázerbájdžánský soupeř tak dal sešívaným lekci z produktivity. Přestože jeho úvodní gól v první půli neplatil kvůli ofsajdu, slávisté na varování nebrali ohled a po hromadě svých vlastních šancí ve druhé půli inkasovali dvě regulérní branky.

Od úvodního výkopu nabídl duel v dalekém Baku svižnou hru, ale protože z obou stran přicházelo mnoho nepřesností, na nějaké kloudné přesné zakončení na obou stranách se dlouho čekalo. Blízko k prvnímu zakončení byli hosté, ovšem Sadílek ve snaze první akci Pražanů zakončit balon netrefil.

Jako první dostali míč do sítě k nepříjemnému překvapení sešívaného klubu a jeho příznivců domácí po jejich první akci. Po jejich první rychlé kombinaci totiž následovala střela Parrise, která byla ztečována bránícím Vlčkem nešťastně do vlastní slávistické sítě. Tato branka ale následně byla naštěstí odvolána kvůli předešlému ofsajdu na základě videosystému VAR. Proto tak měl Sabah i přes tuto akci na svém kontě po první půli nulu v kolonce počtu střel. 

Bylo to první varování vůči slávistům, že je nečeká po zbytek zápasu nic jednoduchého. Nadále se slávistům dařilo jen stěží dostávat do příležitostí. Do jedné takové se dostali až v závěru první půle, kdy poté, co se Ayaosimu povedlo vniknout do šestnáctky, aby pak nahrál z druhé vlny nabíhajícímu Chorému. Protože ten ale zrovna padal, plnohodnotného zakončení se nedočkal a pro bránícího stopera Solveta už tak bylo o něco snazší tuto střelu zastavit hrudí.

Do hvizdu ukončující první poločas měli Pražané ještě jednu obrovskou šanci, kterou začal Šturm kličkou, kterou předvedl proti brankáři Pokatilovi a následně tak předal míč Vlčkovi před odkrytou branku. Snad každý český fotbalový fanoušek očekával, že z toho přeci má být jasný gól, ale slávistický obránce z bezprostřední blízkosti trefil pouze tyč, do které navíc pak sám narazil a musel být tak ošetřován. Případný gól by ale stejně neplatil, neboť byl máván ofsajd.

Pokud se tedy Sabah nedočkal v první půli střely na branku, krátce po startu druhé půle už ano. Stalo se tak ve 49. minutě a hned tato střela byla gólová. Slávisté doplatili na chybu při svém útočení, když až lacině darovali soupeři míč. Poté se posunuli dopředu díky rychlé kombinaci, na jejíž konci byl Parris a právě ten se postaral o historicky první gól ázerbájdžánského klubu v Lize mistrů, když prostřelil gólmana Markoviče, 0:1 pro Sabah.

Jestli to měl být pro slávisty budíček, tak sešívané neprobudil. Sice se snažili dostávat se do šancí, ale stále je zahazovali, i když byly sebevětší. Tak jako po jednom ze závarů před brankou domácích, po němž už byl gólman Pokatilov překonán, ale Provod, i když hlavičkoval do prázdné branky, stejně trefil na brankové čáře Zedadku. Střídající Nowak pak zakončoval jen těsně vedle zadní tyče a vše skončilo Chorého hlavičkou do připravené náruče gólmana Pokatilova.

Všechno tak jako by směřovalo k závěru, o který si Slavia koledovala. Tehdy se Sabah opět dostal do ojedinělé příležitosti, při které tentokrát brankář Markovič špatně vyběhl, Mickels celou situaci přečetl a už z dálky vystřelil a i když to vypadalo, že by mohl dobíhající Moses míč včas vykopnout do bezpečí, nakonec balon netrefil, prošel mu mezi nohy do branky, 0:2. Tím podtrhl, že tento zápas po celou jeho dobu nebyl ze strany Slavie rozhodně z těch nejpovedenějších.

Čekání na další výhru Slavie v Lize mistrů se tím tak protáhlo na hrozivých 6964 dní. 

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy mistrů UEFA (13.10.2026):

Sabah FK – Slavia Praha 2:0 (0:0)

Branky: 49. Parris, 88. Mickels. Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner – Kijas (video, všichni Rak.). ŽK: Simič, Solvet, Zedadka – Ayaosi, Kubiak. Diváci: 29 670

Sabah: Pokatilov – Zedadka, Solvet (73. Dašdamirov), McCarthy, Puchacz – Rachmonalijev, Lepinjica – Parris (73. Mbina), Du Queiroz (72. Nwachukwu), Simič (86. Chajbulajev) – Mickels. Trenér: Dambrauskas

Slavia: Markovič – Holeš (62. Suleiman), Zima, N'Guessan (75. Kubiak), Vlček (73. Isife) – Moses, Sadílek (62. Nowak) – Ayaosi, Provod, Šturm – Chorý (73. Chytil). Trenér: Trpišovský

14. října 2026 20:47

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