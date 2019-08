Pohřeb DJ Arafata: Fanoušci chtěli otevřít rakev, policie nasadila slzný plyn

Na scéně na počest dýdžeje zazpívalo mnoho populárních afrických zpěváků. Po pohřbení těla se ale fanoušci vydali na hřbitov a otevřeli rakev, aby se na zemřelého podívali. Policie proti nim použila slzný plyn.

Ceremoniál se konal na největším stadionu v zemi v Abidžanu. V pátek večer tam ministr kultury Maurice Bandaman DJ Arafatovi posmrtně udělil národní řád za zásluhy "za mimořádný umělecký přínos". Celý program, který měl podle agentury AFP parametry státního pohřbu, zaplatil stát.

Dýdžej Arafat, jenž zemřel 12. srpna, začal v roce 2003 v nočních barech v Pobřeží slonoviny pouštět velmi rytmickou hudbu, která se stala populární na celém kontinentu.

Pohřeb se neobešel bez komplikací (6:45) | zdroj: YouTube

Rakev s tělem dorazila na stadion dnes ráno v 08:00 SELČ za aplausu ohromného davu. Umístili ji na podstavec uprostřed trávníku a zatímco v noci na stadionu převládalo veselí, ráno začali dýdžejovi fanoušci plakat. Na bezpečnost dohlíželo na 6500 policistů.

Arafat byl otcem pěti dětí a rakev byla uložena jen v rodinném kruhu na abidžanském hřbitově ve čtvrti Williamsville. I tam se však podle svědků, na něž se odvolala agentura AFP, vydali fanoušci, kteří nakonec otevřeli rakev, aby se na mrtvého podívali. "Chtěli jsme vidět tělo našeho idolu, než bude hrob zavřen," řekl jeden z přítomných reportérovi AFP u hřbitova. "Je to Yoro, je to on," volal další, který použil dýdžejovu přezdívku. Na místo dorazila policie a rozháněla lidi slzným plynem. Podle AFP bylo několik osob zraněno.

Reportér AFP viděl, že na silnici vedoucí ke hřbitovu se objevily barikády z pneumatik.