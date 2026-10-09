Při zásahu amerických imigračních úřadů v newyorské čtvrti Bronx byl ve čtvrtek odpoledne postřelen osmadvacetiletý Oscar Belgal z Dominikánské republiky. Muž seděl ve svém automobilu společně se svým pětiletým synem, když na jeho vůz zahájil palbu federální agent. Ke střelbě došlo v rezidenční oblasti Marble Hill během cílené operace Úřadu pro imigraci a clo (ICE). Jedná se o první případ střelby ze strany imigračních agentů na území New Yorku od zahájení nové zpřísněné kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Postřelený muž utrpěl zranění v oblasti krku pod levým uchem a byl převezen do nemocnice, přičemž jeho stav není podle zdravotníků život ohrožující. Jeho pětiletý syn, který během zásahu seděl na zadním sedadle, vyvázl bez jakýchkoliv fyzických zranění a byl následně předán do péče příbuzných. Podle šéfky newyorské policie Jessicy Tischové pálil nejméně jeden federální agent z pistole a na místě bylo nalezeno minimálně sedm nábojnic. Vůz oběti měl po zásazích prostřelené čelní sklo a roztříštěné zadní okno.
Záznamy z bezpečnostních kamer i svědecké výpovědi podle CNN ukazují, že se k automobilu přiblížili federální agenti v civilním oděvu, kteří měli přes sobě reflexní stavební vesty a obličeje zakryté maskami. Když se vozidlo začalo pohybovat směrem dopředu, jeden z agentů přistoupil k okénku s tasenou zbraní. Svědci na místě popsovali, že slyšeli pět až šest výstřelů a křik lidí. Při incidentu byli zraněni také dva federální agenti, z nichž jeden byl hospitalizován v souvislosti s dopravní nehodou, která doprovázela pokus o zatčení.
Incident vyvolal ostré reakce představitelů města i státu New York. Newyorský starosta Zohran Mamdani vyjádřil nad postupem federálních orgánů hluboké rozhořčení a zdůraznil, že agenti nebyli pro veřejnost jednoznačně identifikovatelní. Mamdani osobně telefonicky jednal s prezidentem Donaldem Trumpem i ministrem pro vnitřní bezpečnost Markwaynem Mullinem, přičemž požadoval okamžité ukončení razií ICE v New Yorku a propuštění postřeleného muže z federální vazby. Vyjednávání však byla neúspěšná a zraněný byl po ošetření předán do péče imigračních úřadů.
Guvernérka státu New York Kathy Hochulová rovněž kontaktovala nejvyšší federální činitele a vyzvala k okamžitému zastavení imigračních operací na území státu. Zároveň zástupci místní samosprávy a kongresmani požadují zveřejnění případných záznamů z tělesných kamer zasahujících agentů a zahájení nezávislého vyšetřování generálním prokurátorem státu. Podle nich podobně agresivní zásahy v obytných čtvrtích nezvyšují bezpečnost, ale naopak šíří mezi obyvateli strach a ohrožují civilisty.
Americké Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost obhajuje postup zásahové jednotky s tím, že postřelený muž má vazby na zločinecký gang Trinitarios a v minulosti byl opakovaně zatčen za trestnou činnost včetně loupeží, držení drog a zbraní. Newyorská policie potvrdila, že byl Belgal v roce 2023 odsouzen k pětileté podmínce za krádež a v současnosti čelí neuzavřenému stíhání za prodej omamných látek. Federální úřady zároveň uvedly, že agenti muži bezprostředně po střelbě poskytli první pomoc.
Vyšetřování celého incidentu převzala od newyorské policie federální služba pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti. K události dochází v době, kdy vedení imigrační agentury dalo svým příslušníkům pokyn ke zvýšení počtu zatčených o tisíc osob denně v rámci plnění volebních slibů Bílého domu. Střelba v Bronxu tak dále vyostřuje napětí mezi federální administrativou a vedením samospráv, které s masovými deportacemi nesouhlasí.
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Zdroj: Libor Novák