AI je nafouknutá bublina. Před volbami v USA praskne a vyvolá recesi, varuje bývalý šéf z Wall Street

Bývalý šéf americké Komise pro cenné papíry a burzy Gary Gensler varoval, že rozmach umělé inteligence představuje nafouknutou bublinu. Tato struktura podle jeho vyjádření pravděpodobně praskne a do prezidentských voleb v roce 2028 vyvolá hospodářskou recesi. Toto varování přichází v citlivém období pro celý technologický sektor, který v posledních týdnech čelí řadě neočekávaných otřesů.
Gensler v rozhovoru pro CNN poukázal na ohromující finanční částky, které se v současnosti nalévají do budování potřebné infrastruktury. Podle některých odhadů se jedná až o osm set miliard dolarů ročně plynoucích do této oblasti. Takto masivní investice nemohou trvat věčně bez odpovídající návratnosti.
Historie podle jeho slov ukazuje, že po každém zavedení nové technologie a s ním spojeném přílivu kapitálu přichází nevyhnutelný bod zlomu. Trh se v takové chvíli nevyhnutelně zastaví a projde vlnou silné retrakce. Jedinou otevřenou otázkou podle něj zůstává, zda nastane mírná recese, nebo mnohem dramatičtější dopady.
Jako historické příklady posloužil bouřlivý rozmach železnic v devatenáctém století, masivní zavádění elektřiny ve dvacátých letech nebo internetová horečka devadesátých let minulého století. Všechny tyto revoluční etapy prošly fází nadšení doprovázenou hlubokými ekonomickými propady. Současný stav kolem umělé inteligence vykazuje s těmito historickými cykly nápadné rysy.
V současném odvětví probíhá obrovský závod o stavbu nejchytřejších modelů a pořizování špičkových čipů. Firmy se snaží vytěžit maximum z probíhající investiční horečky a zároveň obstát v globálním technologickém soupeření. Tento hon za prvenstvím však vyžaduje neustálé přísuny obrovského kapitálu.
Peníze ovšem do tohoto prostoru proudí mnohem rychleji, než odpovídá reálné schopnosti firem generovat stabilní zisk. Taková nerovnováha je dlouhodobě neudržitelná a trh ji bude muset dříve či později vyrovnat. Výsledkem pak bývá bolestivá korekce celého odvětví.
Velké technologické společnosti dnes utrácejí násobky toho, co investovaly před pouhými třemi lety. Extrémní rozsah těchto výdajů vzbuzuje rostoucí obavy mezi finančními analytiky. Nikdo totiž přesně neví, kdy a jak se tyto obří sumy investorům vrátí.
Obavy budí rovněž způsob, jakým je tento masivní rozmach financován. Bývalý šéf regulačních úřadů upozornil na netransparentní struktury a komplexní finanční operace vedené mimo standardní rozvahy. Tyto praktiky výrazně ztěžují reálné posouzení rizik podstupovaných věřiteli.
Pokud tento boom zkolabuje, první dominové kostky se svalí v oblasti takzvaných neocloudů. Jde o specializované platformy, které pronajímají masivní výpočetní výkon vývojářům umělé inteligence. Mnoho těchto firem však staví svůj byznys na obřích dluzích a jsou velmi zranitelné.
Podobné varování zaznělo také od podnikatele Elona Muska, podle něhož většina ze stovky fungujících neocloudových firem zanikne vlnou konsolidací. Na trhu sice některé subjekty přežijí, ale jejich počet bude výrazně omezený. Tržní konsolidace tak zasáhne ty nejslabší články celého ekosystému.
Co se týče samotné hloubky případné krize, Gensler odhaduje, že dopady budou srovnatelné s prasknutím internetové bubliny na přelomu tisíciletí. Současná situace by však neměla dosáhnout tak ničivých rozměrů jako hypoteční krize z roku 2008. Pokles ekonomiky navíc pravděpodobně nastane v citlivém období před listopadem 2028.
Někteří představitelé Wall Streetu nicméně zastupují odlišný názor a tvrdí, že trh pouze přirozeně upouští přebytečnou páru. Prezident výzkumné společnosti Yardeni Research Ed Yardeni uvedl, že nejde o nutné prasknutí celé bubliny, nýbrž o samoregulační korekci. Výkyvy v oblasti obchodování s umělou inteligencí jsou podle něj běžným jevem.
Otevřená diskuse o existenci bubliny navíc podle ekonomů pomáhá korigovat přehnaná očekávání. Pokud si investoři uvědomují možná rizika, trh se chová obezřetněji a nedochází k tak prudkým výkyvům. Právě otevřená varování ze strany odborníků tak mohou zmírnit budoucí dopady na celou ekonomiku.
Ocenění akcií hlavních výrobců čipů se navíc podle dostupných dat drží pod průměrem širšího akciového trhu. Trh tak podle zastánců tohoto názoru netrpí stejnou mírou iracionální euforie jako v minulých spekulativních vlnách. Investoři nadále sledují vývoj hospodářských výsledků s velkou pozorností.
Bývalý šéf komise na závěr přirovnal současnou situaci k plavbě na moři v době, kdy se na obzoru stahují temná mračna. Přestože nelze přesně předpovědět příchod ani sílu blížící se bouře, doporučuje včasné zajištění pozic. Opatrnost a připravenost na horší scénáře zůstávají podle něj na kapitálových trzích klíčovou prioritou.
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Zdroj: Jan Hrabě