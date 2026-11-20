Datová centra po celém světě vyprodukují do roku 2030 o sedmdesát procent více uhlíkových emisí než dnes, protože Spojené státy a Čína se při napájení rozvoje umělé inteligence obracejí k fosilním palivům. Varování ve čtvrtek zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své výroční zprávě.
Agentura se sídlem v Paříži uvedla, že spotřeba elektřiny datových center se do konce desetiletí zdvojnásobí oproti současnému stavu, přičemž tři čtvrtiny tohoto nárůstu půjdou na vrub celosvětovému rozšiřování umělé inteligence. Podle zjištění agentury povede překotné tempo růstu odvětví k tomu, že datová centra zaměřená na umělou inteligenci spotřebují během čtyř let navíc tři sta padesát terawatthodin elektřiny ročně, což převyšuje roční spotřebu elektřiny celé Velké Británie.
Výroční zpráva agentury rovněž upozornila, že energetická budoucnost světa je méně jistá po dopadech války na Blízkém východě, kterou organizace označila za největší narušení energetických trhů v dějinách. Výkonný ředitel agentury Fatih Birol prohlásil, že nevidí žádnou věrohodnou cestu, jak by se světová energetika mohla vrátit do stavu před touto krizí.
Místo toho bude podle zprávy podobu odvětví utvářet vládní politika po krizi v reakci na rostoucí poptávku po energii pro rozrůstající se světovou populaci, vyšší potřebu klimatizací a rozmach ekonomiky umělé inteligence. Provozovatelé datových center se sice stali největšími firemními odběrateli obnovitelné energie pro napájení serverů napojených na místní sítě, přesto však podle zprávy poroste zájem o fosilní paliva ještě rychleji, zejména ve Spojených státech a v Číně.
Podle odhadů agentury bude do konce desetiletí zhruba polovina elektřiny potřebné pro čínská datová centra umělé inteligence pocházet z uhelných elektráren. Zbytek pokryje obnovitelná energie, v menší míře jaderné reaktory a jen velmi málo plynové elektrárny.
Naopak Spojené státy mají podle prognózy spoléhat na plyn, který by měl do roku 2030 zajistit přibližně šedesát procent elektřiny pro tamní datová centra. Agentura uvedla, že v letošním srpnu existovaly plány na výstavbu zhruba sta osmdesáti gigawattů nových plynových elektráren navázaných na americká datová centra, což se téměř rovná celkové nové plynové kapacitě, jakou má nyní instalovanou Evropská unie.
Zájem amerických vývojářů datových center o energii z plynu je více než šestnáctkrát vyšší než v Kanadě, kde agentura identifikovala plány na jedenáct gigawattů plynového výkonu pro napájení serverů. Ve zbytku světa předložili vývojáři umělé inteligence plány na nové plynové elektrárny o celkovém výkonu pouhé čtyři gigawatty.
Důvodem je skutečnost, že mimo Spojené státy a Čínu má hrát významnější roli při zásobování datových center obnovitelná energie. V Evropské unii mají datová centra podle odhadů agentury pokrývat do roku 2030 zhruba sedmdesát procent své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů, následovaných jadernou energií, výrobou z plynu a velmi malým podílem uhlí.
Agentura opřela své odhady o málo přehledném odvětví o údaje ukazující, že roční celosvětové dodávky serverů pro umělou inteligenci vzrostly od roku 2020 osmnáctkrát, a využila také satelitní snímky ke sledování výstavby devadesáti tří velkých továren na umělou inteligenci po celém světě. Analýza naznačuje, že kapacita datových center vzrostla za uplynulých dvacet čtyři měsíců desetinásobně na sedmnáct gigawattů a po dokončení těchto továren bude jejich souhrnný výkon pravděpodobně činit kolem padesáti gigawattů.
Stávající kapacita datových center na světě, včetně těch se servery optimalizovanými pro umělou inteligenci, nyní dosahuje sta dvaceti gigawattů, přičemž osmdesát procent této kapacity se nachází v Číně, Spojených státech a Evropské unii. Podle základního scénáře agentury přibude do konce desetiletí dalších sto dvacet gigawattů, z čehož tři čtvrtiny budou tvořit datová centra pro umělou inteligenci.
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