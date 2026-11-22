Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil uvalením výrazné daně na americké firmy, které staví datová centra v zahraničí, a to přesto, že voliči napříč Spojenými státy v listopadových doplňovacích volbách podobné stavby na domácí půdě drtivě odmítli. Svůj návrh přednesl na tiskové konferenci ve Washingtonu s tím, že tím může překvapit i své nejbližší poradce.
Trump novinářům v tiskovém sále Bílého domu řekl, že o svém záměru dosud neřekl ani vlastním lidem, ale oznamuje jim ho přímo tam, přičemž odmítl, že by Spojené státy dovolily firmám budovat datová centra v jiných zemích. Vyjádření, které postrádalo konkrétní podrobnosti a zaskočilo i část odvětví umělé inteligence, může mít významné dopady na společnosti jako Meta, Amazon, Google či Microsoft, jež mají zahraniční projekty datových center.
Výstavba datových center ve Spojených státech naráží na odpor veřejnosti kvůli obavám z růstu účtů za energie i z dopadů na životní prostředí. Podle podkladů by snaha odradit podniky od výstavby v zahraničí mohla zároveň zpomalit růst celého odvětví.
Otázka umělé inteligence patřila k hlavním tématům Trumpovy vícedenní cesty po východní Asii v tomto týdnu. Prezident v úterý na Filipínách společně s partnery z indopacifického regionu spustil program na podporu umělé inteligence a novinářům také sdělil, že se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem dohodl na zavedení určitých společných pravidel pro rozvíjející se technologie.
Peking a Washington zároveň zůstávají v ostrém soupeření o prvenství v tomto oboru, v němž podle Trumpa vedou Spojené státy. Prezident přitom použil označení superinteligence, které Bílý dům preferuje pro umělou inteligenci, a zdůraznil, že vítězem bude ten, kdo v této oblasti zvítězí.
Datová centra jsou však mezi voliči velmi neoblíbená a odpor proti jejich výstavbě pomohl demokratům k důležitým vítězstvím v listopadových doplňovacích volbách. Mezi nimi vyniká Gina Hinojosová, která zaznamenala nečekaný úspěch v souboji o post guvernérky Texasu částečně i díky slibu zavést moratorium na novou výstavbu.
Trump k tomu uvedl, že pokud datová centra nebudou v Texasu nebo v Kalifornii, zamíří do Západní Virginie, přičemž zdůraznil, že v zemi existuje mnoho míst, která o ně velmi stojí, mají k dispozici energii a disponují vším potřebným.
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