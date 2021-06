Americký velvyslanec se vrátí do Moskvy tento týden

Oba diplomaté svoje posty opustili v posledních měsících vzhledem ke zhoršujícím se vztahům obou jaderných velmocí. Antonov vyrazil zpět do Moskvy nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru s televizí ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za "zabijáka", a obvinil Moskvu z vměšování do amerických prezidentských voleb. Ta to však popírá.

Washington následně uvalil na Moskvu nové sankce a země si navzájem vyhostily část diplomatů, načež svůj úřad opustil i Sullivan a zamířil zpět do Washingtonu.

K dohodě o návratu obou diplomatů dospěli Biden s Putinem na summitu, který se konal minulý týden v Ženevě. Ruský velvyslanec Antonov odletěl do Washingtonu v neděli. Dohoda o návratu ambasadorů do úřadů je považována za jeden z mála hmatatelných výsledků první vrcholné schůzky prezidentů USA a Ruska od Bidenova nástupu do funkce letos v lednu.