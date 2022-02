S odvoláním na zdroje v Bílém domě o tom informovaly agentura Reuters či televize CNN. Bidenova administrativa předtím zopakovala stanovisko, že vidí bezprostřední hrozbu ruského vpádu na Ukrajinu.

Přestože v USA je dnes státní svátek, reportéři viděli do Bílého domu přicházet šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, nejvýše postaveného armádního generála Marka Milleyho či ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Billa Burnse. Podle CNN tam také byla viceprezidentka Kamala Harrisová, která se v neděli vrátila z bezpečnostní konference v Mnichově. Veřejné vystoupení prezidenta Bidena se před schůzkou v Bílém domě neočekávalo.

Špičky americké vlády a armády jednaly v době, kdy Moskva naznačovala záměr uznat nezávislost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, což jsou oblasti na východě Ukrajiny ovládané již několik let proruskými separatisty. Americký ministr zahraničí Blinken minulý týden uvedl, že uznání dvou republik by představovalo "hrubé porušení mezinárodního práva" a že by následovala "rychlá a rázná odpověď" USA a jejích spojenců.

Takový krok by zároveň mohl být předehrou k vyslání ruských jednotek na Donbas, napsala agentura Reuters. Moskva v posledních týdnech shromáždila desetitisíce svých vojáků poblíž ukrajinských hranic a podle západních činitelů tato mobilizace stále nabírá na obrátkách. Vedení povstaleckých oblastí na Donbasu pak začalo obviňovat Kyjev z přípravy rozsáhlé ofenzivy, což by mohlo posloužit jako záminka pro vyslání ruských jednotek.

Poradce prezidenta Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan dnes v televizním rozhovoru uvedl, že veškeré signály nasvědčují plánu Moskvy provést "rozsáhlou vojenskou invazi na Ukrajinu". Podle informací televize NBC News američtí činitelé za současného vývoje hovořili s pracovníky ukrajinské vlády o možnosti odchodu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z Kyjeva v případě ruského útoku.Biden probírá vývoj kolem Ukrajiny s poradci pro národní bezpečnost