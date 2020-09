Členem Trumpova týmu je kontroverzní vědec, šíří nesmysly ohledně koronaviru

Atlas je specializovaný neuroradiolog a podle ABC nemá zkušenosti s léčbou infekčních nemocí. Do prezidentova týmu se připojil v srpnu, předtím se však často objevoval na republikánům nakloněné stanici Fox News, kterou Trump často sleduje a komentuje. Atlas ve svých televizních vystoupeních nezřídka pochyboval o účinnosti nošení roušek pro prevenci přenosu koronaviru a byl zastáncem zahájení prezenční školní výuky nehledě na stav pandemie, což jsou pozice blízké Trumpovi.

Experti ze Stanfordu ve svém dopise uvádí, že cítí "morální a etickou zodpovědnost" ohradit se proti Atlasovým kontroverzním tvrzením ohledně zmírňování šíření koronaviru. Jeho sdělení přitom charakterizují jako "názory a výroky, jež odporují ustanoveným vědeckým poznatkům", a které "podrývají zdravotnické úřady a důvěryhodnost vědy, která je hnací silou účinných opatření na ochranu veřejného zdraví".

Atlas byl v minulosti na Stanfordu šéfem neuroradiologie. Trump o něm v srpnu při oznamování jeho jmenování do krizového štábu prohlásil, že je to "velmi slavný muž, který je také vysoce respektovaný".

Autoři v dopisu vyjmenovávají široce přijímané lékařské poznatky, které jsou podle nich v nesouladu s Atlasovými nedávnými výroky o koronaviru. Týkají se například nošení roušek, nebezpečí přenosu viru lidmi, kteří nemají příznaky onemocnění covid-19, a hrozeb, jež nákaza představuje pro některé děti.

Atlas s Trumpem například podle ABC v minulosti podpořili postup, kdy by se koronavirus nechal volně šířit mezi lidmi, čímž by se podle nich posílila imunita celé společnosti. Experti však v dopisu tvrdí, že se jedná o nebezpečnou strategii.

Kritiku si vysloužily rovněž Atlasovy pochyby o tom, zda mohou děti přenášet koronavirus a jeho následné stížnosti, že USA jsou jedinou zemí na světě, která je "hysterická ohledně otevírání škol". Experti ze Stanfordu však uvádějí, že zatímco se děti nakazí méně často než dospělí, stále více se ukazují závažné krátkodobé i dlouhodobé následky covidu-19 u dětí a mladistvých.

An influential model that projects 410,000 deaths by January 1 “is ridiculous in many ways,” White House coronavirus adviser Dr. Scott Atlas tells @smerconish.



The model has been accurate, with actual numbers higher, over the past few months, CNN found. https://t.co/Ly1uxyxHyR pic.twitter.com/2Sg03aYirX