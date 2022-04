Fox News: Trump odmítá návrat na twitter, upřednostní prý vlastní platformu

Sám politik podle televize Fox News tvrdí, že by případnou možnost návratu nevyužil a že se soustředí na vlastní sociální síť spuštěnou v únoru. Podle deníku The Washington Post (WP) tomuto tvrzení nevěří ani někteří Trumpovi poradci.

Spekulace o ukončení Trumpova zákazu činnosti souvisí s představami o fungování twitteru, které Musk v poslední době formuluje. Prohlašuje, že je pro něj prioritou svoboda slova a že s trvalým vykazováním uživatelů by se mělo zacházet "velmi opatrně". Trumpa twitter natrvalo vyloučil loni v lednu krátce po vpádu jeho příznivců do washingtonského Kapitolu, a to kvůli obavě, že by končící prezident dál podněcoval příznivce k násilí.

"Trump bude takřka určitě vpuštěn zpátky na twitter, když jej převezme Elon," napsal v pondělí večer reportér televize CNN Donie O'Sullivan, který se věnuje zpravodajství ze světa sociálních sítí. "Bylo by od něj pokrytecké zákaz zachovávat po všem, co řekl o (svobodě) projevu," dodal. Podle listu WP se v posledních týdnech k Muskovi upínaly naděje mnohých Trumpových fanoušků, kteří věří v návrat exprezidenta na jeho kdysi oblíbenou platformu.

Trump will almost certainly be left back on Twitter when Elon takes over (it’d be hypocritical of him to uphold the ban given all he’s said about speech).



It’s going to be sure to change the dynamic of US, and especially GOP and midterm, politics.