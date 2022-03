Harrisová: Rusko by mělo čelit vyšetřování za invazi na Ukrajinu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová při dnešní návštěvě Polska uvedla, že Rusko by mělo čelit mezinárodnímu vyšetřování pro podezření z válečných zločinů za svou invazi na Ukrajinu a bombardování civilistů. Pokud jsou bombardovány nemocnice a zabíjeni civilisté, je to barbarské a blíží se to genocidě, prohlásil po jednání s Harrisovou podle agentury Reuters polský prezident Andrzej Duda.