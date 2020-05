Na koronavirus v USA už zemřelo přes 100 tisíc lidí. Smutný milník, uvedl Trump

"Dosáhli jsme počtem 100.000 mrtvých během koronavirové pandemie velice smutného milníku. Všem rodinám a přátelům těch, kteří zesnuli, chci vyjádřit upřímnou soustrast," napsal na twitteru Trump.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!