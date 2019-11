Právní bitva: Vláda USA chce zarazit předvolání Trumpova exporadce

Federální soud v pondělí rozhodl, že Bílý dům nemůže předvolaným zakázat vypovídat. Soudkyně Ketanji Brownová Jacksonová to zdůvodnila tím, že prezident není monarcha, takže musí respektovat zákony. Žádost o pozastavení výkonu verdiktu, dokud neskončí odvolací řízení, přitom odmítla. Proto se ministerstvo spravedlnosti obrátilo na odvolací soud, aby vydal předběžné rozhodnutí. Pokud odvolací soud administrativě vyhoví, což se předpokládá, McGahn zatím nebude muset před zákonodárci svědčit.

WASHINGTON (AP) -- Judge says ex-White House counsel must appear before Congress in setback to Trump's effort to keep aides from testifying.