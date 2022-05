RB OSN projedná návrh na zpřísnění sankcí proti KLDR

Spojené státy, které tento měsíc Radě bezpečnosti předsedají, očekávají hlasování o rezoluci dnes odpoledne místního času. USA chtějí omezit povolený dovoz ropy do Severní Koreje ze čtyř na tři miliony barelů ročně, zakázat vývoz do KLDR tabáku a tabákových produktů či dále omezit severokorejský vývoz do světa. USA chtějí také omezit vývoz do KLDR informačních technologií, což by mělo snížit schopnost severokorejského režimu operovat v kybernetickém prostoru. Podle amerických úřadů KLDR získává prostředky mimo jiné skrze vydírání po internetu či krádeže kryptoměny.

USA věří, že jejich návrh získá podporu velké většiny členů Rady bezpečnosti OSN. Zásadní ale bude postoj Číny a Ruska, protože mohou americký návrh vetovat. Podle diplomata z jedné ze zemí, jež sedí v RB OSN, by čínské veto mělo negativní dopady. Pchjongjang "postupuje se svým programem balistických raket, rozvíjí své aktivity spočívající v jaderné proliferaci a dále porušuje rezoluce Rady bezpečnosti", řekl diplomat agentuře AFP.

"Nemyslíme si, že rezoluce, jako je ta navržená USA, může vyřešit jakýkoliv problém," uvedlo čínské vyslanectví při OSN. Podle Pekingu by měly USA navrhnout ke schválení stanovisko předsednictva, které na rozdíl od rezoluce není právně závazné. "Oni (Američané) ví, jaká je nejlepší cest k snížení napětí, ale jednoduše ji odmítají," tvrdí čínské vyslanectví.

Spojené státy pracovaly na návrhu několik měsíců a předložily ho k hlasování po středečních severokorejských raketových testech. Podle amerických a jihokorejských analytiků Pchjongjang vystřelil tři rakety krátce poté, co americký prezident ukončil svou návštěvu v Asii. Větší počet raketových testů KLDR učinila od začátku roku a podle některých odborníků se chystá obnovit i jaderné testy.

Japonská agentura Kjódó dnes poukázala, že severokorejská státní média zatím o středeční testu neinformovala. Státní tisk při tom obvykle referuje o zbraňových testech s jednodenním zpožděním. To podle agentury dále posiluje domněnky, že se KLDR chystá uskutečnit jaderný test.