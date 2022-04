Spojené státy nevěří, že i přes výhrůžky Rusko použije jaderné zbraně

"Pokračujeme v každodenním monitorování jejich (ruských) jaderných kapacit, jak nejlépe umíme. Nedošli jsme k závěru, že by hrozilo použití jaderných zbraní nebo ohrožení území NATO," uvedl zdroj.

Američtí činitelé přitom v minulosti varovali, že by Rusko v konfliktu s Ukrajinou mohlo použít jaderné zbraně v případě, že by měl ruský prezident Vladimir Putin pocit, že je zahnán do kouta.

Minulý týden ruské ministerstvo obrany odmítlo, že by se chystalo použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně. Uvedla to agentura Interfax. Moskva ovšem několik měsíců vytrvale popírala varování západních zdrojů o přípravách ruské invaze na Ukrajinu, než tuto zemi 24. února skutečně napadla.