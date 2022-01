Trump by chtěl dát jako prezident milost lidem odsouzeným za útok na Kapitol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pokud by se Donald Trump znovu ucházel o post prezidenta Spojených států a vyhrál by, dal by milost lidem odsouzeným kvůli výtržnostem v sídle amerického Kongresu z loňského 6. ledna. Trump to v sobotu řekl svým stoupencům na shromáždění ve městě Conroe v Texasu.